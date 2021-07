Champions League, è già partita la corsa al trono del Chelsea

La corsa al trono europeo del Chelsea è già partita. Mentre in Italia le squadre hanno appena iniziato il ritiro e stanno affrontando i primi avversari in amichevole, molti club in Europa sono già alle prese con partite ufficiali. Sono tante formazioni impegnate nei preliminari di Champions League partiti a inizio luglio con il primo turno preliminare. La corsa è molto lunga e fino ad agosto si scenderà in campo per raggiungere le squadre che già hanno ottenuto il pass per i gironi.

Il primo turno preliminare è già stato completato, il secondo si svolgerà tra il 20 e il 28 di luglio con tredici sfide di andata e ritorno in programma:e si inizia già a fare sul serio. In tabellone infatti entreranno compagini del calibro della Stella Rossa di Dejan Stankovic, campione di Serbia, Rapid Vienna e Sparta Praga, dal passato glorioso, il Celtic, l’Olympiakos e lo Young Boys, che nell’ultima stagione ha affrontato la Roma in Europa League. La sfida che catalizzerà l’attenzione sarà però quella tra PSV e Galatasaray, due squadre di alto livello di cui una però dovrà dire addio alla possibilità di giocare la prossima Champions League.

Tra il 3 e il 10 agosto il gruppo verrà ulteriormente sfoltito con il terzo turno di qualificazione in cui entreranno in tabellone altre big del calcio del Vecchio Continente. Chi passerà nelle sfide di fine luglio infatti rischia di trovarsi davanti alcuni colossi. Ad entrare in tabellone saranno i campioni di Scozia dei Rangers, guidati da quello Steven Gerrard che la Champions l’ha anche alzata da capitano del Liverpool. Pronti a iniziare la propria corsa verso i gironi anche lo Slavia Praga, campione in carica in Repubblica Ceca, lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi (il tecnico italiano è all’esordio in Europa), il Monaco, il Benfica, lo Spartak Mosca e i belgi del Genk.

Il passaggio del turno garantisce l’accesso agli spareggi da cui usciranno le sei compagini che andranno a fare compagnia alle 26 che già hanno raggiunto il girone, con tutte le grandi d’Europa, comprese Inter, Milan, Atalanta e Juventuse. Per fortuna dell’Italia nessuna delle quattro prime classificate in Serie A deve più affrontare il turno preliminare che spesso non ha sorriso ai nostri club, come ricordano bene per esempio i tifosi di Udinese e Sampdoria.

La Champions League 2021-2022 entrerà nel vivo alle ore 18 del 26 agosto 2021 quando inizieranno i sorteggi della fase a gironi, sempre ricchi di sorprese e vedendo le fasce questa volta non sarà meno entusiasmante. Chi arriverà dai turni preliminari occuperà un posto in terza fascia, quella dell’Atalanta, o in quarta, quella del Milan, mentre sono già delineate le liste delle prime due. L’Inter sarà testa di serie, ma non potrà dormire sonni tranquilli perché nel girone potrebbe arrivare una tra PSG, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United e Borussia Dortmund, inserite in seconda fascia come la Juventus. Per i bianconeri gli spauracchi sono soprattutto Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Atletico Madrid. In terza fascia attenzione al giovane Lipsia e all’Ajax. Ricordiamo che per regolamento due club dello stesso Paese non possono essere inseriti nello stesso gruppo.

Ancora non si sa chi saranno le 32 iscritte ma c’è già chi, come Wincomparator, ha iniziato a pensare ai pronostici Champions League per la stagione 2021-2022: secondo gli esperti questo potrebbe essere l’anno giusto per il trionfo del Manchester City, bancato quattro volte la posta, davanti a Bayern Monaco a 6, ma soprattutto davanti al PSG, dato a 6.50 ma favorito dagli specialisti. Difficile un bis del Chelsea, quotato a 12 al pari della vittoria delle spagnole Barcellona e Real Madrid, mentre poco sopra, con quota a 10 c’è il Liverpool una delle grandi deluse dell’ultima edizione. Poche speranze secondo i bookmakers per le italiane, la Juventus ha una quota intorno a 15, mentre l’Inter oscilla tra i 25 e addirittura i 33. Insomma il trionfo azzurro all’Europeo sembra non potersi ripetere nelle competizioni per club, il cui verdetto verrà emesso il 28 maggio 2022 al termine della finale che si giocherà a San Pietroburgo in Russia.