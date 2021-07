Torna il Festival letterario Tolfa Gialli&Noir 2021

Nel chiostro del Polo Culturale di Tolfa la nuova edizione del “Tolfa Gialli&Noir” con il Premio Glauco Felici – Fondazione CARICIV e il neo-istituito Premio ¿Quién Sabe?

Domenica 18 luglio a Tolfa (Roma) torna il Festival Tolfa Gialli e Noir, che negli ultimi anni si è imposto a livello nazionale per l’originalità e la qualità scenica attraverso cui si è impegnato a valorizzare e promuovere la lettura e la scrittura in Italia. Di tradizionale cadenza autunnale e primaverile, in questo complesso ultimo anno la manifestazione ha trovato una collocazione estiva: il 18 luglio, dalle 21.30, sarà ospitato nella splendida cornice del Polo Culturale di Tolfa (Largo XV Marzo 1799) all’interno del chiostro dell’ex Convento cinquecentesco dei Padri Agostiniani.

L’evento è organizzato dall’Associazione Chirone in collaborazione con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop., un pull di giovani professionisti in ambito archeologico e culturale, che in parallelo gestiscono il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e diverse manifestazioni, il Festival avrà come protagonista, il 18 luglio, la VI edizione del Premio Glauco Felici – Fondazione CARICIV rivolto agli scrittori under 45 per il genere giallistico e noir. In più, per la prima volta, potrà essere assegnato il neonato Premio ¿Quién Sabe?: premio speciale conferito dal Presidente della Giuria con l’intento di celebrare una determinata peculiarità presente nei libri candidati al Premio Glauco Felici. Ha dunque lo scopo di valorizzare al meglio le gamme e i colori della letteratura di settore e si inscrive nel percorso e negli intendimenti che da sempre hanno caratterizzato l’operato del Festival Tolfa Gialli&Noir: catalizzare cultura, carpendo punte d’eccellenza giovane ed esordiente in forme istituzionali ma anche attente all’innovazione e all’originalità.

A salire sul palco, i tre libri finalisti, selezionati come sempre dalla giuria di qualità: Chiara Dini Piedisacco con il libro “Touko Laaksonen non ha mai assaggiato le Pringles” – Robin Edizioni, Matteo Monforte con il romanzo “La vanità dei pesci pulitori” – Frilli Editori, Antonio Paolacci e Paola Ronco con il romanzo “Nuvole barocche” – Piemme Edizioni. A presentare e valorizzare gli ospiti, saràil brillante criminologo (e a sua volta autore di romanzi gialli) Gino Saladini, da sempre grande mattatore della kermesse. Il premio in denaro è donato dalla famiglia Felici e verrà consegnato al vincitore dal presidente della commissione Maluè Felici.

Grazie al suo successo di pubblico e di critica, Tolfa Gialli&Noir si è affermato in Italia come uno degli eventi più originali e creativi dedicato alla lettura e alla scrittura in riferimento al settore giallistico e noir, con una formula divertente e innovativa che ha determinato un successo sempre più crescente.

Negli anni, la manifestazione ha portato a Tolfa molte personalità del settore giallistico nazionale e internazionale tra cui Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Paolo Roversi, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Maurizio De Giovanni, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud grazie alla partnership con il Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa.

Il Tolfa Gialli&Noir si è dimostrato anche una kermesse portafortuna: Maurizio De Giovanni, creatore di personaggi popolarissimi come il commissario Ricciardi e l’ispettore Lojacono, è stato invitato nel 2012, poco prima del suo grande successo con i Bastardi di Pizzofalcone. Roberto Costantini ha presentato i primi due volumi della sua trilogia del male, Piergiorgio Pulixi, vincitore del Premio dedicato a Glauco Felici nel 2015, è stato poi selezionato per il Premio Scerbanenco.

Il Premio Glauco Felici, che quest’anno raggiunge la sua VI edizione grazie al sostegno e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, vuole onorare il prezioso lavoro di uno dei più grandi traduttori e ispanisti italiani, scomparso repentinamente nel settembre 2012, che ha ideato il Festival insieme ad Antonella Biondi e ai membri dell’Associazione Chirone. Collaboratore del quotidiano La Stampa, Glauco Felici ha tradotto alcuni dei maggiori autori spagnoli e latinoamericani del secolo, dal Nobel Vargas Llosa a Javier Marias, da Soriano a Goytisolo, da Borges a Lezama Lima, a Paz e a Garcia Lorca. Ha collaborato a lungo con Einaudi, traducendo molti importanti autori e con un’ininterrotta attività di consulenza, che ne fa uno degli alacri e oscuri artefici della storia editoriale della letteratura ispanica in Italia, a tratti riconosciuto nei vari importanti premi ricevuti.

Info complete sul Festival sul sito www.tolfagiallienoir.it

