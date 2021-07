Sei è il nuovo singolo di Larocca

Sei è un brano R’n’B scandito dal 4/4 di batteria elettronica, con una produzione curata da Marco Olivi (Ex- Otago, Ghemon) e Raffaele Scogna (Ghemon, Selton), stretto collaboratore di Tommaso Colliva. Il racconto fotografico, curato dal cantautore ci immerge nelle atmosfere del brano, nell’amore che non ha colori, sesso o età. Le due protagoniste vivono un momento di totale libertà e incondizionato amore, un amore per la vita.

La voglia di tornare ad innamorarsi, “senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene” come direbbe Giorgio Gaber. Sei, è un brano cadenzato da un ritmo incalzante che non ci tiene fermi, vorremmo ballare anche noi, vorremmo fare un bel tuffo in mare, vorremmo essere quel mare così libero e magnifico. Vorremmo essere la sabbia bagnata dalle onde, il cielo trafitto da un raggio di sole.

è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia Pugliese e Milano. Nell’inverno del 2018 si dedica alla produzione del suo album d’esordio, “” Pubblica in anteprima su Rolling Stone il videoclip del singolo “”, mixato da. Nel 2019 pubblica il disco “Ventizeotre” per Place to be Records, in anterpima su Rockerilla, e recensito da Blow up e Rumore Pubblica il videoclip di “Presto o tardi“, una live session esclusiva registrata nel ex convento di S. Sofia a Gravina in Puglia. Nello stesso anno avvia il tour per la promozione del suo disco e suona con la sua band in alcuni club e location in Italia.

Nel 2020 produce e dirige gli arrangiamenti del videoclip della cover del brano “Blowin’in the Wind”, con il collettivo Artist from Puglia, #iorestoacasa Nel ottobre del 2020 viene selezionato da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese come cantautore emergente per rappresentare la Regione per un concerto tenutosi all’Off Topic di Torino, in occasione del Reset Festival, all’interno del circuito Glocal Sounds. Larocca pubblica e distribuisce, con Artist First, tra Dicembre del 2020 e Giugno 2021, alcuni singoli tra cui: Memorie, Satelliti, Corrente e Sei. I brani anticipano l’uscita del suo secondo disco che si intitola Fatto d’Argilla, prodotto da M. Olivi e R. Scogna e registrato presso gli studi della Ishtar Records di Milano