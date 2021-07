Lotta alle microplastiche: conclusa la campagna FACTS

Conclusa la campagna di ricerca del progetto JPI-OCEANS FACTS sulla rotta delle microplastiche dalle acque europee all’Artico meridionale

FACTS (Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters) è un progetto europeo finanziato da JPI Oceans che ha l’obiettivo di migliorare la nostra comprensione delle fonti, del trasporto, della presenza e del destino delle microplastiche dalle acque europee all’Artico meridionale. Il consorzio coinvolge una cinquantina di ricercatori provenienti da 15 istituti di 7 paesi diversi tra cui i ricercatori dell’Istituto di scienze marine del Cnr.

La spedizione oceanografica del progetto (He578) è una delle principali campagne di campionamento di FACTS, che affronta la questione geografica del trasporto di microplastiche dalle acque temperate del Mare del Nord meridionale alle acque artiche del Mare di Barents. La nave scelta per questa spedizione è la Heincke, una nave da ricerca tedesca lunga 55 metri e gestita dall’Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI), dotata di tutte le attrezzature e le strutture necessarie per una spedizione scientifica e fornisce alloggi ad un massimo di 12 ricercatori.

La crociera era partita da Bremerhaven il 4 giugno scorso con rotta verso nord per raccogliere campioni di microplastiche in diverse stazioni costiere e off-shore situate lungo la costa Norvegese, il Canale delle Shetland, che si estende a nord, toccando il punto di campionamento più settentrionale in un’area situata in prossimità di Bjørnøya (L’isola dell’orso), una piccola isola remota situata tra la Norvegia e l’arcipelago delle Svalbard.

Al fine di ottenere una visione il più ampia possibile sui complessi meccanismi coinvolti nel trasporto delle microplastiche nell’ambiente marino, durante la crociera è stata impiegata un’ampia gamma di metodi e strategie di campionamento. Le microplastiche sono state campionate in colonna d’acqua a diverse profondità utilizzando bottiglie Niskin e pompe in-situ, in grado di filtrare grandi volumi ad alte profondità, fino a diverse migliaia di metri. A bordo inoltre, sono stati registrati vari parametri utilizzando un’unità CTD e le correnti superficiali e in acque profonde sono state misurate utilizzando un correntometro acustico (ADCP). Le concentrazioni di microplastiche superficiali verranno paragonate a quelle presenti in superficie raccolte utilizzando un catamarano dotato di una rete neuston e di un nuovo sistema di filtraggio azionato da una pompa ad aria e in grado di raccogliere particelle molto piccole, fino a 10 micrometri.

Durante la spedizione sono stati raccolti anche campioni di aggregati marini utilizzando uno strumento chiamato “Marine Snow Catcher”, utilizzato per raccogliere campioni di acqua a profondità specifiche prelevando così la cosiddetta “neve marina”, per capire se le microplastiche si aggregano con altra materia organica facilitandone quindi lo sprofondamento sui fondali oceanici.

I campionamenti sono stati effettuati anche durante la navigazione utilizzando un nuovo apparato di filtraggio automatico (COMPASS) sviluppato dai Danesi dell’Università di Aalborg (AAU), e nei sedimenti marini di acque profonde grazie ad uno strumento chiamato multi corer (MUC). E’ stato effettuato anche il monitoraggio delle microplastiche in aria, con campionatori di aerosol ad alto volume, dai ricercatori della Technical University of Berlin (TUB) e d’aria personalizzati sviluppati appositamente per il monitoraggio delle microplastiche aerotrasportate (NILU). Questo set di dati complementare ci consentirà di capire meglio se la deposizione atmosferica di microplastiche svolge un ruolo significativo nell’inquinamento dei nostri oceani.

La spedizione scientifica si è conclusa l’8 luglio quando la RV Heincke ha raggiunto il porto di Bremerhaven dopo aver raccolto migliaia di campioni che verranno ora analizzati nei prossimi mesi dai membri del consorzio FACTS, e andranno a colmare alcune importanti lacune nelle conoscenze su come le particelle microplastiche sono distribuite lungo la colonna d’acqua e se ci sono aree di accumulo specifiche, ad es. all’interfaccia tra diverse masse d’acquafornendo nuove informazioni sul trasporto, la presenza e il destino delle microplastiche nelle acque di tutto il nord Europa.

