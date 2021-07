Guendalina in radio con il brano “Impressione”

Fuori in digitale Impressione, il nuovo singolo di GUENDALINA, nome d’arte di Guendalina Artuso, distribuito da Believe. Con Impressione, la cantautrice e performer condivide con il suo pubblico una canzone piena d’immagini esteticamente belle, mescolandole allo stesso tempo ad una visione distorta del mondo.

“Ho pensato ad ‘Impressione’, come titolo, ispirandomi all’impressionismo, poiché il susseguirsi di queste immagini quasi passeggere e immediate all’occhio, mi ha ricordato l’imprimere una sensazione tramite uno scenario sfuggente”, dichiara l’artista a proposito del nuovo brano.

“Con l’aiuto del mio team ho pubblicato i video delle mie canzoni, creato grafiche originali e vestiti unici per le mie esibizioni”, aggiunge Guendalina. “Quello che vorrei dimostrare è che anche non avendo mezzi, si possono raggiungere buoni risultati.”

Ad esperimenti come Velluto Rosso , Fuoriposto e Antidoto si unisce oggi proprio Impressione, prodotta da Sam Lover (storico producer di GionnyScandal). È il suo legame con la danza, l’arte e il musical che permette a Guendalina di creare ambientazioni complete nelle sue opere musicali, ponendo la sua creatività al centro di un discorso più complesso. Il suo passato da autodidatta nel piano, nel canto e nella chitarra, si proietta verso un futuro nel quale l’artista si augura di presentare performance a 360°, tra coreografia, musica e scenografia.

Da una spiaggia luminosa, ai vigneti in Francia, innumerevoli fotografie di un momento riescono a prendere vita attraverso le parole dell’artista, che nel brano riesce adComplici del viaggio, le sonorità a tratti psichedeliche che evolvono dall’elettro-pop più melodico della parte iniziale, fino al rock aggressivo che chiude il racconto di Guendalina.

BIO

Guendalina Edvige Artuso è una cantautrice e aspirante performer. Inizia la sua carriera scrivendo testi in inglese, per poi passare all’italiano. Fin da giovanissima ha mostrato interesse per l’arte performativa, che la porterà ad iscriversi durante gli anni di liceo ad un corso di canto-teatro gratuito.

Negli anni a seguire studierà canto e chitarra, accompagnando le sue opere da autodidatta con il pianoforte. Tutto ciò che abbraccia la musica è di suo interesse: infatti, l’artista è anche molto legata alla danza, all’arte e al musical, e mira a mescolare tutti questi elementi per rendere le performance curate sia a livello coreografico che scenografico.

Nel 2020, con Antidoto dà il via ad un progetto che prevede la pubblicazione di diversi singoli, tutti legati tra loro come parte di una piccola raccolta, ognuno con un’atmosfera, una sensazione, una storia diversa. Le tematiche che Guendalina affronta nascono dal disagio sociale, dalle difficoltà economiche, dall’ansia sociale e dalla contemporaneità, riuscendo a mescolare il cantautorato alle sonorità pop-urban, traendo ispirazione sia dalla scrittura rap, che giocando con la voce.