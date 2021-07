“Dai 19” segna un nuovo inizio per Fraend

“DAI 19” è il nuovo singolo di Fraend, che chiude la trilogia di cui fanno parte le precedenti “Cuore Elementale” ed “Esserci”

Con la fine di una relazione importante spesso si realizza ciò che si è dovuto affrontare, tra dolori e paure, in Dai 19 Fraend decide di cambiare le carte in tavola cambiando rotta, alleggerendosi di tutte le preoccupazioni generate dall’ultima partner.Con un rinnovato entusiasmo verso la vita decide di trovare una nuova libertà espressiva nella musica che l’ha accompagnato fin dall’adolescenza e in tutti i ricordi che ha vissuto con essa.

La sperimentazione sonora che costituisce l’arrangiamento di “DAI 19” rappresenta l’ensemble di suoni che il l’artista si immagina per il suo miglior live set, sapendo che questo lascerà dietro di sé un indelebile ricordo.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, che vuol essere una reprise moderna e diurna del video di “When I Come Around” dei Green Day. In apertura, viene ripresa la fine del brano “Esserci” per introdurre metaforicamente con questo brano il nuovo percorso di Fraend. Le riprese mostrano alcuni musicisti in diverse situazioni quotidiane, mentre camminano in luoghi diversi e in compagnia di persone collegate tra di loro.

Fraend comincia la sua avventura nel mondo musicale all’età di 14 anni. I primi ascolti sono il punkrock/pop punk dei Green Day, Blink-182 e Sum41 che lo porta a fondare la sua prima band con i compagni di classe. Successivamente, per la sua natura curiosa, si trova ad esplorare diverse tipologie di espressione, sfociando nel metal e i suoi sottogeneri. Decide così di sperimentare la tecnica dello scream, fino a maturare questa diversa capacità canora per fonderla con le sue influenze ed il canto moderno.

Nel 2014 utilizza il suo canale YouTube FRAEND (aperto nel 2009 con il suo primo gruppo) per condividere le sue passioni, partendo soprattutto dalle cover e da tutorial legati al mondo del mixaggio. Nel 2020 comincia a scrivere i suoi brani e l’anno successivo escono i singoli “Cuore Elementale”, “Esserci” e “DAI 19“, quest’ultimo con Sorry Mom!

Attualmente prosegue il suo cammino sperimentando il più possibile per generare un sound che mescoli il pop con il suo stile più aggressivo.