Al Forte ad agosto è il singolo di Michele Cordani

In radio e in digitale arriva “AL FORTE AD AGOSTO” il singolo estivo di MICHELE CORDANI, scritto e prodotto con Giuseppe Lombardo

“Al Forte ad Agosto” è la storia di un amore balneare che il tempo e la vita non cancellano, che ogni tanto fa capolino nei nostri pensieri, ci strappa un sorriso nostalgico e ci porta a chiederci se il posto è sempre quello di una volta e se la persona che non abbiamo dimenticato ancora lo frequenta.

“Sono tante le componenti che mi hanno ispirato la scrittura di questo brano – afferma Michele Cordani – senza dubbio il tema degli amori vacanzieri giovanili è qualcosa che penso ti resti dentro per sempre e abbia regalato emozioni a tante persone. Poi c’è la passione per un film, Sapore di Mare, di cui conosco le battute quasi a memoria, che mi ha sempre affascinato ed ha contribuito alla mia attrazione verso la Versilia. Non a caso il mio brano è ambientato proprio a Forte dei Marmi e cita nel testo luoghi e attori di quel film, l’indimenticabile e bellissima Karina Huff e un mio idolo cinematografico da sempre Jerry Calà, a cui ho dedicato il mio pezzo per i suoi 70 anni.”

Qui il video: https://youtu.be/9hb-5Bo-8sY

“La nostra esistenza è gravida di ricordi, ai quali dedichiamo la massima attenzione affinché non vengano sprecati. Nel video la modella Laura Losi rappresenta proprio quei ricordi. Anche se impregnato dalla malinconia del tempo che passa – racconta Marco Toscani regista – il protagonista del video si concede un piacevole viaggio per rivivere quel passato, quando uno sguardo diventò magia e fissò per sempre, negli occhi e nel tempo, l’incantesimo di un amore.”

BIOGRAFIA

Michele Cordani, classe 1977, nasce a Piacenza, dove vive tuttora con la sua famiglia. Si appassiona giovanissimo alla musica infatti, all’inizio degli anni ‘90, s’innamora dell’album di Antonello Venditti “Benvenuti in paradiso”, che ascolta per la prima volta sull’auto della sorella. Il cantautore romano rappresenterà la colonna sonora della sua adolescenza. Seguendo il Karaoke di Fiorello e si accorge di saper cantare discretamente, fino a decidere di essere lui a voler far divertire la gente cantando e facendo cantare grazie anche al suo carattere estroverso. Acquista l’attrezzatura necessaria per potersi esibire in serate nei ristoranti e come cantante ai matrimoni interpretando cover principalmente di musica italiana, fino a quando nel 2020, favorito dal lockdown, trova il tempo e l’ispirazione per strimpellare con la chitarra e scrivere “Un sole che ride”, brano che su YouTube è accompagnato da un video amatoriale. Il suo carattere tenace e ambizioso lo portano a riprovarci con “In questo sogno d’estate”, brano definito da lui come una “malinconia allegra” dedicata alla madre e pubblicato il 10 luglio 2020. A distanza di 7 mesi il terzo singolo “I miei sbagli”, brano che descrive le difficoltà che si possono attraversare in un rapporto di coppia quando tutto viene dato per scontato e vengono a mancare le attenzioni quotidiane di cui tutti abbiamo bisogno.

Arriva una nuova estate, ed esce “Al Forte ad Agosto”, brano che parla di amori balneari, omaggio ai 70 anni dell’attore Jerry Calà e al suo film “Sapore di Mare”.