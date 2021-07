World Emoji Day: svelate le nuove faccine in arrivo

Oggi è il World Emoji Day, la Giornata Mondiale delle Emoji: ecco quali sono le faccine più utilizzate dagli italiani e le nuove in arrivo

Sorridenti, tristi e arrabbiate. E ancora, animali, bandiere, cuori, cibo, piante e condizioni metereologiche. Sono centinaia le faccine che ogni giorno inviamo ai nostri contatti per esprimere i nostri stati d’animo, per fare un esempio. Faccine che oggi si celebrano in occasione del World Emoji Day, in calendario ogni 17 luglio dal 2014. Un giorno speciale, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), introdotto da Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia, sito dedicato alle emoji in circolazione e a quelle future.

WORLD EMOJI DAY, LE PIÙ USATE DAGLI ITALIANI

Quali sono le emoji più utilizzate dagli italiani? Al primo posto, come mostra una ricerca effettuata da Samsung, c’è il bacio. Un grande classico. A seguire c’è la faccina che ride con le lacrime e al terzo posto il pollice alzato. E ancora, il cuore, la faccina con gli occhi a cuore, il sorriso e l’occhiolino.

ECCO QUALI NUOVE FACCINE STANNO PER ARRIVARE

In occasione della Giornata Mondiale dell’Emoji 2021 sono state presentate le faccine che entreranno nel prossimo aggiornamento Unicode 14.0, atteso per settembre. Dallo scivolo alle mani unite che formano un cuore, dall’uomo incinto alla siringa del vaccino fino al sexy labbro moriscato, nella foto sopra ecco tutte le emoji in arrivo.