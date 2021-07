Torna Lunathica, il festival di teatro di strada

Dal 22 al 25 luglio torna Lunathica, il festival internazionale di teatro di strada diretto da Cristiano Falcomer con una formula rivoluzionata

Dopo un anno di inevitabile pausa, dal 22 al 25 luglio torna Lunathica, il festival internazionale di teatro di strada diretto da Cristiano Falcomer con una formula completamente rivoluzionata che presenterà appuntamenti in contemporanea in 9 comuni del Torinese (a due passi da Torino, tra la Reggia di Venaria e le Valli di Lanzo) proponendo complessivamente 13 compagnie internazionali per un totale di 42 repliche concentrate in un fine settimana: un tour de force molto ricco e intenso che prevede spettacoli non solo serali e preserali, ma anche in altri momenti della giornata per garantire da un lato la massima accessibilità, dall’altra il rispetto dei protocolli di sicurezza che impongono il contingentamento degli spazi, il distanziamento e di conseguenza una riduzione di capienza per ogni singolo appuntamento.

Lunathica è sinonimo di incontro, di festa, di gioia, concetti che per oltre un anno ci sono stati sottratti dalla situazione generale. Compatibilmente con le limitazioni imposte, il Festival si propone di ripristinare la normalità negata nell’ultimo anno e di tornare a condividere emozioni e momenti di gioia e spettacolarità con oltre 50 artisti, tra cui i meravigliosi acrobati del Kenya, Black Blues Brothes protagonisti di un tributo musicale e acrobatico al leggendario film cult di John Landis, la sfida all’equilibrio del Kolektiv Lapso Cirk, il delizioso chapiteau del Teatro nelle Foglie allestito all’Oasi Naturalistica I Goret a Nole (TO), gli straordinari clown belga Okidok che si spogliano del tradizionale naso rosso per indossare l’arma dell’irriverenza e della comicità universale e tutte le varie proposte di un cartellone fresco, variegato e “green” all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, grazie alla programmazione lungo le aree circostanti la pista ciclabile della Corona Verde, tra Villanova, Mathi e Nole..

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria sul portale Eventbrite.it. A causa delle normative vigenti, le capienze sono limitate, ma sono previste più repliche. Info: www.lunathica.it .