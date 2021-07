Kay Awen pubblica la canzone “Black Star”

Kay Awen torna con “Black Star”: è il nuovo provocatorio singolo dell’artista veneto disponibile online sulle piattaforme streaming

È uscito “Black Star”, il nuovo intrigante singolo dell’artista veneto Kay Awen.

Il brano trae ispirazione dalla parte manipolativa e desiderosa di dominio che si nasconde dentro ogni individuo.

“Black Star” parla infatti delle persone che subiscono degli abusi per poi ripeterli a loro volta sugli altri senza rendersene conto, ma mette anche in luce tutta la forza e la bellezza della parte umana più libera ed emancipata, quella che non accetta regole.

Chi ha la forza di non farsi schiacciare dagli abusi può riuscire a brillare appieno, seppur di una luce oscura, che potrà essere vista come non ordinaria o folle dal “gregge” più convenzionale. Da qui il significato di “Black Star”. Il messaggio di Kay Awen con questo brano è quello di continuare la propria crescita personale nonostante il mondo circostante, nella speranza di poter tornare tutti insieme a ballare presto.

Kay Awen nasce a Venezia ed inizia il suo percorso musicale a Torino con lo studio del canto e dell’autoproduzione musicale. Unisce le sue capacità comunicative alla voglia di portare messaggi di rinnovamento e trasformazione, per unire all’aspetto giocoso e magico della musica un’energia di guarigione ed empowerment per le persone.