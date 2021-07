“In solitudine” è il nuovo video di Ghiaccio

La videomaker vicentina Lucia Bertazzo realizza il secondo video di GHIACCIO, fondendo video arte, colori pastello, geometrie, malinconia e romanticismo

La videomaker vicentina Lucia Bertazzo realizza il secondo video di GHIACCIO, fondendo video arte, colori pastello, geometrie, malinconia e romanticismo, ideale commento visivo del brano In Solitudine.

Esorcizzare i momenti in cui il freddo ci pervade con la musica. Così comincia la storia di Ghiaccio, pseudonimo di Stefano Cocco, cantautore classe ‘91.

Ghiaccio è un progetto in cui sfogarsi, fare domande per trovarne le risposte, dopo anni di esperienze musicali nella scena alt-rock e indie italiana (Impero del Mare Magenta, Alcesti). In rinnovati tappeti musicali cristallini, il pop-rock cantautorale di Stefano racconta sentimenti impregnati di vita quotidiana, quella fatta di momenti, di pausa, di riflessioni.

“Il video di In Solitudine chiude il cerchio di un anno in cui il fare musica è stato un’ancora di salvezza contro l’isolamento. Per questo abbiamo deciso di girarlo li dove il brano è nato: nel mio studio casalingo. Qualcosa, in questo periodo, è sfiorito, ma la primavera avanza imperterrita e ci ricorda che tutto è destinato a rinascere”

GHIACCIO: Stefano Cocco (Voce, Synth, chitarre, programmazioni)

https://www.facebook.com/musicadighiaccio

https://instagram.com/musicadighiaccio

Guarda IN SOLITUDINE qui: https://youtu.be/W5ygstOt9k4