Gli Extereo online con “La nostra estate”

“La nostra estate” è il nuovo singolo della band degli Extereo: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“La nostra estate” è un brano che mette in evidenza come oggi i social impattino in maniera molto prepotente sulle nostre vite cambiando e orientando le abitudini quotidiane non solo dei più giovani ma anche delle vecchie generazioni. Mare, sole, spiagge, isole paradisiache, yatch, un’estate lunga tutto l’anno; questo emerge dai profili dei più grandi influencer nazionali e mondiali, sebbene la realtà sia ben diversa.”

Qui il video: https://youtu.be/JpqROxXF2II

“Nel video – dicono gli Extereo – ci siamo divertiti a rappresentare, con la regia di Piergiorgio Floridi, in maniera caricaturale quelli che sono gli stereotipi di chi fa uso in maniera eccessiva dei social, in particolare l’insicurezza di una persona timida e impacciata che non si sente a proprio agio con gli altri e che pur di farsi accettare dalla società cerca vari modi di emergere emulando cosa fanno gli altri, come vestono, quali posti frequentano, servendosi dell’ausilio di un manuale su ‘Come diventare Influencer’. Il video è stato girato in varie località del nostro territorio pontino a cui siamo particolarmente legati per motivi di quotidianità e di ricordi della nostra infanzia e adolescenza. Nello specifico, oltre al litorale, abbiamo fatto le riprese presso l’acquapark “Miami Beach” di Latina, un riferimento per il divertimento di famiglie e giovani della nostra zona che insieme a molte altre attività di svago, per le ragioni che sappiamo, sono rimaste chiuse per troppo tempo. Il nostro augurio è che possano riprendere al più presto a lavorare, anche più di prima.”

BIOGRAFIA

Gli Extereo sono una band composta da sei ragazzi provenienti dalla provincia di Latina. Daniele Gentili, Daniele Maggi, Gianmarco Finotti, Samuele Gentili, Luca Coluzzi, e Jacopo Gentili. Iniziano il loro progetto musicale nel 2017 come cover band di hit del momento, suonando in tutta la Regione Lazio. Hanno all’attivo più di 100 eventi fra club, piazze e feste private e hanno partecipato alla creazione di opere teatrali. Il percorso degli Extereo è finalizzato a creare un proprio sound e stile musicale per arrivare a pubblicare i loro inediti.

Il loro primo singolo “Lockdown” è uscito ad aprile 2021 e ora tornano con “La nostra estate” come augurio che tutto torni alla normalità.

Il brano fa parte del progetto Music Boosta di Azzurra Music.

