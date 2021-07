Arrivano nei mercati le albicocche Val Venosta

Da metà luglio sono disponibili le Albicocche Val Venosta: fiore all’occhiello tra i frutti estivi, fruttificano nel cuore delle Dolomiti

Nella magnifica Val Venosta, su fertili terreni sabbiosi circondati dalle montagne, in un’altitudine compresa tra i 700 e i 1.200 metri, si coltivano albicocche dal gusto inconfondibile.

In questo luogo magico e incontaminato, nel cuore delle Dolomiti, dove i raggi del sole portano calore dentro ad ogni albicocca, ben 120 contadini venostani si prendono cura di questi frutti, trasformando ogni albicocca in un autentico capolavoro.

Prelibatezze d’alta quota, le albicocche della Valle adorano il clima secco e mite delle alture venostane che, grazie all’elevata escursione termica tra giorno e notte, rende ancora più unico e distintivo il loro sapore.

Buoni e preziosi per il nostro organismo, grazie all’elevato contenuto di beta-carotene, questi squisiti frutti di montagna fanno bene alla vista, alla pelle e rinforzano il sistema immunitario.

Alla scoperta delle Albicocche Val Venosta

Le Albicocche Val Venosta sono vere e proprie opere d’arte, perfette per festeggiare con gusto ogni occasione. Il loro aspetto invitante promette un sapore sublime e il loro profumo è intenso. Ogni albicocca venostana sprigiona una piacevole fragranza in grado di trasportarci direttamente in Val Venosta.

Il termine Albicocche Val Venostaabbraccia e comprende diverse varietà coltivate in Valle, ciascuna con una propria personalità.

La varietà più importante è la Vinschger Marille L’Originale. Prodotta esclusivamente in Val Venosta, questa albicocca presenta un aroma intenso e un sapore dolce-acidulo. Proprio per tali caratteristiche, questo frutto viene ricercato soprattutto da chef e amanti della cucina per realizzare squisite ricette. Ottime per creare composte, confetture, liquori e dolci a base di frutta, provale per dare vita a ricette gustose come la Torta di mandorle con albicocche e i Canederli di albicocca con pasta di ricotta… sentirai che bontà!

Le altre varietà sono note comunemente come Albicocche di Montagna della Val Venosta. Tra queste ricordiamo le Goldrich, le Orangered e le Hargrand. Seducenti e rinfrescanti, queste albicocche maturano lentamente sotto il sole e sono sode, dolci e fresche. La loro polpa succosa conquista ogni palato e le rende ideali da mangiare in purezza, perrinfrescarsi con gusto nei mesi estivi.

La Vinschger Marille L’originale e le Albicocche di Montagna sono disponibili da metà luglio a metà agosto presso le Cooperative Mela Val Venosta e in negozi selezionati.

Dalla qualità eccellente, le albicocche Val Venosta sono il gusto dell’estate.