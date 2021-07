Registro dei Paesaggi Rurali: 5 novità da Pienza alla Valpolicella

Dal Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepulciano alle Colline terrazzate della Valpolicella: nuovi ingressi nel Registro dei Paesaggi Rurali

Firmati dal Ministro Stefano Patuanelli i decreti di iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cinque nuovi paesaggi rurali italiani, dopo il parere positivo da parte dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.

Il registro è stato istituito nel 2012 dal Mipaaf per sostenere il ruolo dell’agricoltore come ‘Custode del Paesaggio’. Cinque nuove aree vanno ad aggiungersi ottenendo il riconoscimento di “Paesaggio rurale”, quale patrimonio unico e prezioso del nostro Paese, caratterizzati da un legame storico e indissolubile con la produzione agricola di qualità, nonché valore aggiunto al tessuto economico di un territorio e fattore di identità per i loro abitanti.

Ogni paesaggio ha tre caratteristiche: agricola, ambientale naturale e storico culturale. I Paesaggi rurali sono una peculiarità del territorio italiano, proprio per l’unicità geomorfologica e naturalistica del nostro Paese.

I nuovi paesaggi iscritti al Registro sono i seguenti:

1. Colline terrazzate della Valpolicella;

2. La Corona di Matilde Alto Reno Terra di Castagni;

3. Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico;

4. Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepulciano;

5. Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d’Enza.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito http://www.reterurale.it, sezione paesaggio.