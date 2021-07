Quantic Touch: un seminario sul tocco che cura

Quantic Touch è una disciplina olistica fondata da Elisabetta Crivellaro in America: un seminario di due giorni organizzato da Quantum Centre

Prosegue, a ritmi serrati, l’attività di Quantum Centre, centro polispecialistico di medicina naturale e dell’energia che promuove e diffonde una visione sincretica e sinergica delle discipline mediche ed olistiche fondata sulla multi-dimensionalita’ dell’essere umano.

Venerdì 30 e sabato 31 luglio, presso l’hotel Salus Terme, si terrà un seminario di due giorni sul Quantic Touch, il tocco che cura.

Quantic Touch è una disciplina olistica fondata da Elisabetta Crivellaro in America: grazie a nuove modalità di meditazione, di respiro, di percezione e utilizzo dell’energia ed attraverso l’impiego delle proprie mani, le persone imparano a operare energeticamente su se stesse per migliorare il proprio stato di salute fisico, mentale ed emozionale. Si tratta di una metodologia alla portata di tutti, anche dei bambini, facile da apprendere e senza effetti collaterali e, soprattutto, che non interferisce con l’assunzione di farmaci per la cura di patologie mediche poiché si basa sull’uso delle mani per ridurre e rimuovere i dolori.

E’, in definitiva, un metodo di guarigione naturale che funziona con l’energia vitale del corpo, insegnando, alle persone, come focalizzare, amplificare e dirigere questa energia, per una vasta gamma di interventi con risultati incredibili.

Nei due giorni di corso gli operatori specializzati insegneranno come utilizzare le mani ed il respiro per aumentare le frequenze energetiche e sviluppare le potenzialità di auto-guarigione del proprio corpo.

Informazioni ed iscrizioni : quantumcentre.vt@gmail.com, www.quantumcentre.it.

INFOLINE 339 300 28 20 dott.ssa Cinzia Nasuti Resp.Sviluppo e Gestione Progetti.