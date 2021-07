Pensa, pensa, pensa è il nuovo singolo di CHIMÆRA

In radio e in digitale “PENSA, PENSA, PENSA”, il nuovo singolo di CHIMÆRA, brano scritto da Giancarlo del Duca, Raffaele Matteucci e Andrea Castrignano

“PENSA, PENSA, PENSA” è il nuovo singolo con cui CHIMÆRA decide di presentare il suo album frutto di un lavoro durato più di due anni. “Ho sempre cercato dentro di me di trovare qualcosa da poter donare agli altri in modo che provassero quello che provo io con la musica” dichiara l’artista.

BIOGRAFIA

CHIMÆRA, nome d’arte di Andrea Castrignano. Nasce in quel di Lodi nel 2000 sotto il segno del Leone ed è proprio con la determinazione di un leone che, dopo aver affrontato critiche e applausi, ha deciso di unire la sua grinta e passione in una chimera. La passione per la musica ha portato quindi Andrea alla creazione di un suo progetto artistico. Non è facile oggi esprimere i propri sentimenti con il linguaggio della musica ma lui pensa che tutto ciò che è leggenda non fa solo parte della storia, ma è anche parte dei sogni di chi la leggenda l’ha creata e narrata.

Per essere riconosciuto Andrea ha scelto di usare il nome d’arte CHIMÆRA, parola latina, perché il latino è stata una delle primissime lingue, dalla quale derivano molti idiomi odierni, tra cui l’italiano. È la radice di tutto e le radici sono importanti perché ci sostengono e ci mantengono in equilibrio. Per Esiodo, la Chimera era “rombo di tuono; una voce che si diffonde nell’aria” e per me si lega in un certo senso alla musica. La mitologia illustra Chimera come un essere dato dall’unione di un leone, una capra ed un serpente. La fusione del regnante senza scrupoli, meravigliosa scultura della natura, con la spensieratezza di chi ha scelto una vita sempre in equilibrio e chi invece, pur cambiando pelle, non addolcisce il suo veleno, mi ha fatto capire che noi siamo il futuro e abbiamo l’obbligo di diventare il passato per chi, come me, avrà bisogno di una chimera.

