Nice Footwear acquista Favaro Manifattura Calzaturiera

Nice Footwear entra nel settore delle calzature di lusso Made in Italy attraverso l’acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera

L’azienda vicentina specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe sportive e casual “Nice Footwear” entra nel settore delle calzature di lusso Made in Italy attraverso l’acquisizione di “Favaro Manifattura Calzaturiera”, realtà d’eccellenza del comparto ‘donna’ per la manifatturiera della Riviera del Brenta.

Per “Nice Footwear” è questo il primo passo di un ambizioso piano di sviluppo per il periodo 2021-2025 alla ricerca di nuove opportunità commerciali mediante la diversificazione di prodotto e clientela, il rafforzamento del proprio organico, l’incremento della capacità produttiva e delle proprie quote di mercato.

Recentemente l’azienda ha tagliato diversi traguardi: due nuovi showroom inaugurati a Milano e Hong Kong nel 2019, e ricavi pari a 24 milioni di euro nel periodo 2019-2020, in crescita negli ultimi quattro esercizi.

Bruno Conterno, CEO Nice Footwear, spiega: “La trattativa avviata per l’acquisizione è stata rapida. Nonostante il momento ancora critico a causa della congiuntura globale, abbiamo creduto fin dal principio nel potenziale e nei valori del calzaturificio veneziano e in un futuro condiviso. L’acquisizione rientra nel percorso di sviluppo di Nice Footwear iniziato nel 2020 con l’emissione del minibond quotato su ExtraMotPro3. Si tratta di un importante traguardo e di un punto di partenza per la società che oggi amplia la propria presenza in Italia grazie alla produzione Made in Italy, avvalorando la strategia, orientata a implementare nuovi canali e risultati, con un piano di crescita che punta maggiormente sulle collaborazioni con brand premium”.

Floriano Favaro, socio Favaro Manifattura Calzaturiera, afferma: “Siamo due realtà complementari e, grazie alle sinergie e ai piani di sviluppo conseguenti all’integrazione, sarà possibile consolidare e incrementare le potenzialità del nostro calzaturificio. Per Favaro Manifattura Calzaturiera si apre una nuova strada che ci proietta in un nuovo futuro dando continuità alla tradizione e alla passione, qualità tipiche dell’artigianato Made in Italy, che ci contraddistinguono”.