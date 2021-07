“Mosca Cocktail” è il nuovo singolo di wLOG

“Mosca Cocktail” è il nuovo singolo dell’artista milanese wLOG: sonorità pop tra mondi vintage e ambienti futuristici disponibili online

“Mosca Cocktail” (distribuzione Artist First – ascolta qui) è il nuovo singolo di wLOG: con questo brano l’artista milanese prosegue nella sua sperimentazione e nella ricerca di suoni che lo portano a miscelare sempre più le sonorità pop tra mondi vintage e ambienti futuristici.

wLOG, che si è sempre diviso tra tante anime musicali, dal punk, all’elettronica, dal prog al pop, anche in questo brano (musiche e testi a cura dello stesso wLOG, prodotto da AVZ studios e masterizzato da EMYK) ha cercato di puntare più su chitarra, bassi, synth, cori e suoni delicati, alla ricerca di un groove molto personale e non consueto per un brano estivo.

“La canzone si snoda fluida ed intuitiva attraverso il parallelismo tra la fine del “viaggio estivo” di una mosca e la delusione amorosa che viene addolcito dalla gioia, dall’illusione e dalla scelta indipendente del volo sentimentale e istintivo – racconta wLOG -. Illusione e inconsapevolezza che regalano un attimo di eterna felicità anche davanti ad un grande dramma. Una canzone dolce e adatta a tutti i cuori sensibili. Un amore d’estate che rimarrà solo un sogno…”

BIOGRAFIA

wLOG è un cantautore atipico, dietro a questo pseudonimo si nasconde uno tra i più misantropi personaggi della scena indie italiana, che ha mollato la caotica Milano per il suo studio in montagna, nel Parco Orobico in Val Seriana. I suoi brani, tra it-pop, dance ed elettronica, un po’ punk e un po’ prog, sono malinconici, autobiografici, la maggior parte delle volte piuttosto tristi sui quali è impossibili stare fermi.

Quando può, wLOG “ruba” un tram a Milano, e lo riempie di gente scatenando una vera e propria festa itinerante dove si suona, si balla e si beve, un mondo sospeso che, non appena si scende dal tram, scompare alle nostre spalle. Ed è successo già tre volte: una vera e propria festa con il nome di Partyamo. Gli ultimi brani in sequenza sono “Un colpo solo” (qui il VIDEO), “Indiani d’America” (VIDEO), “Naftalina” (VIDEO), tutti inseriti nelle playlist Indie Italia e Scuola Indie di Spotify. A luglio 2020 è uscito l’Ep “Nisba” (ascolta qui), a ottobre ha pubblicato il brano “I Canini di Vlad” (ascolta qui) e a dicembre “Ossido” (ascolta qui), accompagnato dal videoclip (guarda qui). A febbraio 2021 è uscito il singolo “20 Punti” (ascolta qui) e ad aprile “Killerone” (con videoclip, guarda qui)

