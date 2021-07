Malje in radio con “The beer song”

In radio il singolo “THE BEER SONG” di MALJE, nuovo estratto dall’album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), pubblicato di recente

Disponibile in radio il singolo “THE BEER SONG” di MALJE nuovo estratto dall’album “JEWELS” (OneEMusic/Believe), pubblicato di recente e già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

“”The beer song” racconta del momento di pausa dal logorio del quotidiano, quella mezzora dove possiamo esprimere noi stessi alle persone con le quali abbiamo voglia di condividere un pezzo di vita e nasce da una scommessa, nessuno aveva scritto un pezzo sulla birra, possibile? – racconta Malje – io sono più portata ad assaporare un buon bicchiere di vino o magari un cocktail ma era giusto renderle omaggio”.

Dopo il lockdown, possiamo gioire del ritorno alla vita “normale”. In questo periodo abbiamo potuto rivalutare l’importanza dei piccoli gesti. “The beer song” parla di questo e nel video lo abbiamo raccontato.

Qui il video: https://youtu.be/v8mxPhtVow8

Il brano fa parte dell’album “Jewels” e questa è la tracklist: “Luggage”, “The Game”, “The beer song”, “Mandik”, “Escamotage”, “Share love”, “State of mind”, “Nice dream” e “The game update”. L’album si intitola “Jewels” perché tutti i brani per Malje sono dei ‘Gioielli’.

BIOGRAFIA

Elena Cretella, in arte MALJE, è cresciuta in una famiglia piena di musica e ha dedicato la vita allo studio della voce. Dalle voci di risonanza alle quadriplonie alle voci sciamaniche di guarigione (Tuva). Ha composto per il teatro, musicato Shakespeare, Pirandello ed Euripide. Ha collaborato con jazzisti importanti tra i quali Red Halloway, Shawn Monteiro, Bobby Durham. Produttrice teatrale e musicale ha insegnato l’uso della voce a cantanti, attori e personaggi televisivi. Ultimamente collabora con La Furnasetta per produzioni di musica industrial e ha all’attivo tre compilation due delle quali per l’etichetta inglese Industrial Coast. Il 16 giugno 2020 ha pubblicato “The Game”, il singolo d’esordio che ha anticipato l’uscita del suo album “Jewels” dal 22 gennaio 2021 negli store e sulle piattaforme lanciato dal singolo “Escamotage”. Il 30 aprile 2021 è uscito “Share Love”, canzone che parla del momento che stiamo vivendo e per l’estate lancia ora “The beer song”.

LINK

https://www.facebook.com/MaljeMusic/

https://www.youtube.com/channel/UChu9rip0-Z9kAeAtE-An1YQ