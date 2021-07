In Arte Zeno pubblica il suo primo singolo

Le missioni della NASA è il singolo di debutto di In Arte Zeno, cantautore napoletano classe 1993: il brano è sulle piattaforme streaming

Fuori per Visory Indie (distr. Believe Italia) il primo singolo di In Arte Zeno, cantautore napoletano classe 1993. Con questo pezzo indie-pop, l’artista ci accompagna tra le aspre emozioni della fine di una relazione, paragonando l’amore ad un viaggio su un altro pianeta, e la fine di esso ad un brusco ritorno sulla Terra.

Le missioni della NASA descrive le emozioni di un amore finito, la delusione dopo tante speranze riposte in una storia d’amore e la presa di coscienza degli errori commessi.

Quando una storia finisce è sempre difficile e lo è ancora di più se nel tempo si cambiano le proprie abitudini per un’altra persona. Tirando le somme, quanto è giusto cambiare se stessi per un’altra persona? La canzone prova a rispondere a questo interrogativo, analizzando le abitudini che una persona è disposta a perdere pur di rendere felice quella persona.

Quando si è innamorati si provano sensazioni uniche e difficili da descrivere a parole, ma il titolo della canzone prova a dare un’idea: è una missione della Nasa, un viaggio su un altro pianeta, magari Marte. Allora, quando finalmente ci si sveglia dal sonno e ci si rende conto di essere soli, non resta altro che scendere di nuovo sulla Terra, prendere atto di quello che è stato e cercare di ricominciare, stavolta non lasciando andare nemmeno un piccolo pezzetto di se stessi. (In Arte Zeno)

BIO

In Arte Zeno è lo pseudonimo di Vincenzo Perna, cantautore napoletano classe 1993.

La sua più grande passione è quella per la musica, in particolar modo per la scrittura di testi. Ha partecipato a diversi concorsi a livello nazionale, come Area Sanremo nel 2016, Cometincanto nel 2017, dove si è classificato tra i primi 8 finalisti nella categoria “Inediti”, Il Gallo D’Oro (su Italia Mia, emittente televisiva) nel 2017, dove si è classificato al 3° posto, vincendo il premio come Miglior Inedito. Nel maggio 2017 si è classificato tra i finalisti (con ottimo consenso da parte della giuria e ottime recensioni sul testo), al Premio Mia Martini. Nel 2018 si è classificato al 1° posto nella categoria Autori del concorso Musica È. Nel 2019 è stato selezionato dal Meeting Del Mare tra gli Artisti Emergenti per aprire il concerto a Franco126. Attualmente sta lavorando alla produzione del suo primo EP con la Sud In Sound. Nel marzo 2021 ha firmato il suo primo contratto discografico con l’etichetta Visory Records/Visory Indie.

Instagram

Facebook

YouTube

Scopri il brano su Spotify