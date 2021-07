Il nuovo video dei Måneskin è subito virale

I Måneskin online su YouTube con il videoclip di “I wanna be your slave”: il brano, l’ultimo estratto da “Teatro d’ira – Vol. I”, è un inno alla libertà sessuale

I Måneskin tornano su YouTube con un nuovo provocativo video. È online quello di “I wanna be your slave”, ultimo singolo estratto dal disco “Teatro d’ira – Vol. I”. Diretta da Simone Bozzelli e prodotta da Martino Benvenuti / Think Cattleya, la clip è l’inno che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas lanciano ai loro fan.

Il video ufficiale di “I wanna be your slave”, girato in pellicola e caratterizzato da un ampio uso di fisheye, catapulta il pubblico in un loop voyeuristico dove ad ogni desiderio proibito corrisponde un piccolo sacrificio, narrato attraverso immagini in rotazione e in costante movimento.

I Måneskin, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono protagonisti di un live audace e senza filtri in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure in antitesi vogliono raccontare la sessualità in tutte le sue sfaccettature.