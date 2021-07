Supertele torna con il singolo MDMAI

Online sulle piattaforme digitali “MDMAI”: è il nuovo singolo di Supertele, il progetto musicale di Francesco Perrone, direttore creativo milanese

SUPERTELE è online con il nuovo brano MDMAI, prodotto con Andrea Ravasio e la direzione artistica di Dj 2P (madman, gemitaiz, nerone, etc).

La canzone parla di nostalgia e rimpianti, di una vita in cui c’è sempre qualcosa di amaro da ingoiare, per poter guardare avanti. Eppure, come in un sogno lucido, presi dall’euforia di qualcosa di chimico e magico risuona una voce nella testa, che si risolve nel ritornello liberatorio “Mai dire Mai”: tutto è ancora possibile, anche sbagliare tutto altre diecimila volte.

Musicalmente il pezzo si muove tra atmosfere dreampop e nu-soul, esplodendo in un ritornello quasi pop-punk. Il tutto con l’attitudine Lo-Fi che contraddistingue il progetto.

Supertele è il progetto musicale di Francesco Perrone, direttore creativo milanese in ambito street advertising e già dietro le quinte di numerose attività di comunicazione e videoclip in ambito musicale. Il filo conduttore della musica di Supertele (producer, autore e polistrumentista) è la nostalgia, intesa come scoperta, rielaborazione, attualizzazione di suoni del passato.

La musica che propone oscilla tra l’indie pop con tinte psichedeliche (Mac De Marco, Homeshake, Mild High Club) e incursioni Nu-Soul (Gus Dapperton, Clairo, Yellow Days) dal mood urban e lo-fi, dovuto al frequente uso di synth analogici e sample presi da vecchi vinili e da suoni della vita di tutti i giorni. Il mix è un sound ricco di sfaccettature e difficilmente incasellabile, libero di prendere direzioni diverse e inaspettate.