Marialaura Bancheri vince l’Early Career ISM

Marialaura Bancheri, ricercatrice dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (Isafom) del Cnr di Portici è stata insignita dell’Early Career ISMC

Nel corso dell’International Soil Modelling Consortium Conference (ISMC2021), importante meeting dell’organizzazione internazionale che raccoglie tutti i più importanti modellisti del suolo, la ricercatrice Marialaura Bancheri dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (Isafom) del Cnr di Portici è stata insignita del riconoscimento “Early Career ISMC Presentation Awards 2021”.

Il premio le è stato conferito per il lavoro svolto per il progetto “LandSupport: The extended transfer function model for the simulation of pesticidestransport along the unsaturated zone”. Come sottolineato dallo stesso Responsabile Scientifico del progetto, Dott. Angelo Basile (Cnr-Isafom), il modello sviluppato dalla Dottoressa Bancheri ha dei caratteri fortemente innovativi, poiché, come riportato anche nella motivazione del riconoscimento, ha affrontato il tema del trasporto dei pesticidi su larga scala accoppiando principi fisici dell’idrologia del suolo ad un modello di trasporto statistico.

“Spero che il modello TFM-ext, sviluppato nell’ambito del progetto LandSupport sui sistemi di supporto alle decisioni geospaziali, possa offrire risposte concrete e immediate per analisi di scenario, su larga scala, sul trasporto dei soluti e sulla valutazione della vulnerabilità della falda. Questo riconoscimento mi rende orgogliosa e onorata di essere stata riconosciuta nel mondo dell’idrologia del suolo”, ha affermato la ricercatrice.