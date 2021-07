le gomme giuste per le auto elettriche

In un’epoca in cui le risorse fossili sono sempre più in via di esaurimento, le auto elettriche, che non utilizzano carburante come benzina e gasolio, sono in aumento. Queste nuove vetture funzionano a batteria ricaricabile e necessitano di soste abbastanza frequenti presso stazioni di ricarica, poiché la loro autonomia in termini di chilometri non è molto alta. L’anno 2020 ha registrato un certo incremento di immatricolazioni, anche se, rispetto all’Europa, siamo un po’ indietro: nei Paesi del Nord la tendenza verso la vettura ecosostenibile è molto più alta. Molte case automobilistiche stanno progettando modelli sempre nuovi, che si adattano anche alle ricariche da casa con apposite spine, permettendo all’utente un notevole risparmio economico rispetto ai pieni tradizionali che si fanno dal benzinaio. Ma anche la manutenzione offre dei vantaggi, poiché l’auto elettrica non esige grandi cure, se non la sostituzione della batteria e degli pneumatici. Vediamo, appunto, quali pneumatici utilizzare su queste vetture altamente ecologiche. Importanti investimenti sono stati fatti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti che siano efficienti e duraturi; la sicurezza viene messa in primo piano, per assicurare una perfetta tenuta di strada in ogni condizione.

Gli pneumatici per le auto elettriche

Come l’auto elettrica si differenzia da quella a motore termico, così i suoi pneumatici devono essere diversi e specifici per il suo utilizzo. I produttori di gomme più importanti si stanno adeguando a questi nuovi veicoli altamente tecnologici, costruendo speciali pneumatici particolarmente resistenti ed ecologici. Le gomme delle vetture elettriche si consumano più rapidamente: questo è dovuto principalmente al fatto che, in accelerata, l’auto ha una forte spinta data dalla coppia massima, che è immediatamente disponibile. Le gomme di queste auto devono garantire la perfetta aderenza al terreno in ogni situazione, oltre a ottimi spazi di frenata; il loro battistrada è solitamente più stretto, mentre il diametro della gomma è più largo, per ridurre la resistenza al rotolamento. Le migliori case di produzione, come Michelin, Goodyear, Continental e Hankook, stanno progettando pneumatici che hanno caratteristiche molto particolari, come ad esempio la mancanza della camera d’aria o la gomma e il cerchio in un unico pezzo, e ancora, l’aumentata capacità di carico, per garantire una maggiore autonomia della vettura. L’auto elettrica presenta un motore molto più pesante a causa delle batterie, che spesso raggiungono i 400 chilogrammi di peso. Sono in studio prototipi di pneumatici che presentano strutture interne con una conformazione molto simile a quella delle spugne e che hanno la peculiarità di adattarsi ad ogni situazione grazie a una simultanea flessibilità/rigidità. Tutti i prodotti, naturalmente, vengono fatti con materiali riciclati. Gli pneumatici per le auto elettriche devono, inoltre, garantire la silenziosità del veicolo, che di per sé non presenta alcuna rumorosità, per offrire al guidatore un comfort assoluto. Ma quanto durano le gomme delle auto elettriche? Sono diversi i fattori che influiscono sulla durata di questi pneumatici e dipendono sia dalla qualità del prodotto che dallo stile di guida dell’utente, oltre che dal tipo di strade percorse.

Ovviamente, strade sterrate e accelerate continue ridurranno il ciclo di vita degli pneumatici; tuttavia, grazie alle tecnologie dedicate a questo tipo di gomme, sembra possano avere un ciclo di vita superiore ai 60.000 km.

Quali gomme scegliere

Chi acquista una vettura elettrica è dotato di una visione che mira alla sostenibilità e al risparmio: scegliere le gomme più adatte alla nostra auto può garantirci una guida senza pensieri. Diventa, quindi, necessario tenere in considerazione diversi fattori, prima di scegliere il prodotto giusto: esistono in commercio centinaia di gomme per tutte le stagioni, progettate e studiate appositamente per le vetture elettriche. Fra i tanti requisiti, il primo in assoluto a cui pensare è la sicurezza: lo pneumatico che acquistiamo dev’essere in grado di tenere la strada in ogni situazione atmosferica, sia che il terreno sia asciutto, sia che sia bagnato o anche ghiacciato. Una buona gomma deve comportarsi ottimamente anche sulla neve. La qualità dello pneumatico che sceglierete dev’essere molto alta, per garantire la frenata in caso di ostacoli improvvisi, considerando che l’auto elettrica ha un peso maggiore e impiegherà maggior tempo a fermarsi. Alta qualità significa anche prestazioni migliori e maggiore durata, con conseguente risparmio economico. Un altro importante requisito è la resistenza al rotolamento: minore sarà quest’ultima, maggiore sarà l’autonomia della carica. Dovete considerate, anche, l’indice di carico delle gomme: il peso della vettura richiede una gomma robusta e resistente, che abbia una mescola adeguata alla vostra auto. Le gomme per la vostra vettura elettrica non dovranno, quindi, essere troppo rigide, poiché hanno bisogno di scaricare a terra la potenza erogata dalla coppia, per evitare pericolosi slittamenti.

Controllate sempre i valori sull’etichetta: scegliete, preferibilmente, pneumatici con classe di efficienza A, che vi garantiranno distanze maggiori e prestazioni migliori, oltre, e soprattutto, a un’ottima proprietà di frenata. Anche l’etichetta europea deve essere presente, perché vi darà informazioni sull’efficienza dei consumi.

In conclusione

Le gomme rappresentano una parte indispensabile dell’auto per la vostra sicurezza; sia in città che in autostrada, la vostra vettura elettrica dovrà essere in grado di viaggiare e di frenare efficacemente in ogni situazione atmosferica, e per questo motivo i criteri di scelta sono fondamentali. Il mercato delle gomme offre, oggi, un’immensa varietà di prodotti, e qualche volta è davvero difficile scegliere. Come abbiamo visto, la vettura elettrica è più pesante e presenta accelerazioni più nervose: la tenuta dev’essere assicurata, insieme ad una buona aderenza al terreno e a una corretta stabilità. Scegliete sempre pneumatici di alta qualità, che vi offrano sicurezza e affidabilità; questo vi consentirà una lunga durata della gomma e un comportamento su strada ottimale. Optate preferibilmente per l’eccellenza del prodotto e per la qualità del servizio e dell’assistenza, tenendo in considerazione, naturalmente, il tipo di utilizzo che farete delle gomme. I tecnici di Specialgomme ci ricordano che anche la manutenzione è essenziale: fate controllare regolarmente l’allineamento delle ruote e la pressione dell’aria presso officine qualificate.