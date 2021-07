Cosa sta succedendo nel mercato delle criptovalute

Mentre Bitcoin e altre criptovalute precipitano, i nuovi entrati nel mercato stanno correndo soprattutto per le uscite. Come accade nei mercati, Bitcoin è riuscito a massimizzare. Il suo aumento è andato avanti abbastanza a lungo da attirare un mucchio di denaro altrimenti ragionevole. Il canto della sirena ha raggiunto l’apice con il debutto sul mercato di Coinbase Global Inc. il 14 aprile. Il cielo era il limite. Gli investitori al dettaglio hanno risposto alla grande.

Il Dominio Di Bitcoin

I veterani della bolla del Bitcoin del 2017 senza dubbio hanno avuto dei flashback. All’epoca, quando il token dominava le conversazioni durante le festività poiché i suoi guadagni dall’inizio dell’anno si avvicinavano all’1.800%, CME Group Inc. ha introdotto Bitcoin nel mainstream con l’introduzione del primo contratto su uno scambio regolamentato dagli Stati Uniti.

Il debutto, il 17 dicembre, ha portato Bitcoin a un record di $ 19,511 il giorno successivo. Ma le pressioni derivanti dall’aumento del controllo da parte dei regolatori di tutto il mondo hanno fatto precipitare la moneta di circa il 40% entro il 17 gennaio.

Una dinamica simile è apparentemente in gioco ora mentre Bitcoin cade di nuovo, con svendite che stimolano ulteriori svendite.

“L’espansione della base di detentori è stata notevole nell’ultimo anno, soprattutto fino ad ora nel 2021”, ha affermato Michael O’Rourke, chief market strategist di JonesTrading. “Nuovi speculatori stanno imparando per la prima volta cosa succede quando scoppia una bolla”.

La più grande criptovaluta a un certo punto mercoledì ha perso il 31% per scendere vicino a $ 30.000, meno della metà del suo record di quasi $ 65.000 ad aprile.

Il Declino Di Bitcoin

“La bolla crittografica ha iniziato a svelarsi nei dati provenienti da diversi scambi suggeriscono che gli investitori al dettaglio stanno capitolando”, hanno scritto mercoledì in una nota gli analisti di Vanda Research Ben Onatibia e Giacomo Pierantoni.

Hanno scoperto che l’attività speculativa in Bitcoin ha iniziato a diminuire ad aprile, poiché l’interesse aperto per i futures su Ether è aumentato. Quindi, la scorsa settimana le posizioni con leva in entrambi i future su valute sono diminuite drasticamente.

È stato allora che Elon Musk ha pubblicato una massa di tweet da capogiro che criticavano l’uso di energia di Bitcoin. La moneta aveva guadagnato dopo che Tesla Inc. aveva rivelato l’8 febbraio che la società aveva acquistato $ 1,5 miliardi di monete e aveva segnalato l’intenzione di iniziare a consentirlo come un modo per pagare i veicoli.

La svendita di Bitcoin è continuata martedì dopo una dichiarazione della Banca popolare cinese che ribadisce che le monete digitali non possono essere utilizzate come forma di pagamento.

Le Reazioni Dei Nuovi Investitori

Secondo una nota di Glassnode Insights, i nuovi arrivati alla crittografia stanno correndo soprattutto per le uscite. Circa il 23% dei portafogli crittografici è ora in perdita e 1,1 milioni di indirizzi hanno speso tutte le monete che avevano durante questa correzione.

“Parla di alcuni degli eccessi speculativi accumulati negli investimenti di tipo tematico, sia che si parli di alcune delle società in iper-crescita o di Bitcoin”, ha affermato Dan Russo, portfolio manager presso Potomac Fund Management.

“Quella storia è diventata molto calda e parte di quell’eccesso speculativo sta rotolando via.” Ha aggiunto che un caso potrebbe essere fatto l’attuale episodio è una ripetizione di ciò che è stato visto nelle manie speculative nel corso della storia.

Aggiungendo il danno alla beffa, mercoledì il vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos ha avvertito che le criptovalute non dovrebbero essere viste come un “investimento reale” perché il loro valore sottostante è difficile da discernere e gli operatori di mercato dovrebbero prepararsi a ulteriori oscillazioni di prezzo.

“Le criptovalute chiaramente non raggiungeranno il pieno potenziale a meno che non possano penetrare nel mainstream – tutto questo slancio sembra invertirsi di fronte al cambiamento di umore di Tesla, alla nuova posizione della Cina e alla probabilità di un’eventuale regolamentazione da parte degli Stati Uniti”, ha detto Mike Loukas, amministratore delegato di TrueMark Investments.