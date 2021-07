Tutt’altro che rari, i problemi di erezione sono tra i disturbi del desiderio più comuni negli uomini. Di conseguenza, molti cercano di sapere come risolvere il problema della disfunzione erettile, da soli o con l’aiuto di un medico.

Vediamo, perciò, seppure sinteticamente, come prevenire l’insorgere della disfunzione erettile ma, anche, come poter combattere i problemi di erezione.

Prima di tutto, è bene sapere che, in caso di disfunzione erettile, non ci si deve star lì a flagellare per questo, in quanto, oltre che far soffrire di un ulteriore stress, non farà altro che creare problemi aggiuntivi. Motivo per cui, è suggerito parlarne con il proprio partner e, se necessario, anche con il proprio medico.

In ogni caso, la cosa fondamentale, è non farsi prendere dal panico. In realtà, si è ben lungi dall’essere gli unici a soffrirne di disfunzione erettile. In effetti, secondo recenti statistiche, più di un uomo su 3 soffre di questo tipo di problema. Non è un difetto e, per di più, ci sono modi per risolverlo. Quindi, non ci si deve preoccupare.

In linea generale diversi fattori possono svolgere un ruolo nella comparsa di problemi di erezione. Ad esempio, i problemi di disfunzione erettile, possono insorgere a causa di una patologia o per un problema di salute. Infatti, se si ha il diabete o se si è incline a malattie cardiovascolari, ipertensione o problemi al fegato oppure ai reni, è molto probabile che i problemi di disfunzione erettile siano correlati a questi problemi di salute.

Il pene richiede una buona circolazione sanguigna e un buon flusso sanguigno di irrigazione ed è, dunque, logico che eventuali malattie e / o patologie che hanno un effetto dannoso sui vasi sanguigni, influenzino la propria capacità di erezione. Anche l’età può essere, spesso, la causa dei problemi di erezione. È stato dimostrato che il 50% degli uomini di età superiore ai 40 anni ha problemi erettili. Anche lo stress incide sull’erezione.

Andando a concludere, oltre che avere un parere medico, prendere pillole di potenza come il Sildenafil, per combattere la disfunzione erettile può essere utile adottare uno stile di vita che include una maggiore attività sportiva e, al contempo, si prediliga una dieta maggiormente salutare.