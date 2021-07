Colpo di testa è il nuovo brano di Quomo

“Colpo di testa” è il nuovo singolo di Quomo, un brano pop rock, provocatorio e scanzonato, intriso di chitarre fuzz e batterie garage

Leggero e mai scontato, Quomo parla di un’incontenibile voglia di evadere, nei sogni e nella mente. Un pensiero pungente e dolce, che mette in primo piano i nostri desideri più profondi, a volte illogici e ribelli. Il brano segna un punto di rottura rispetto al lavoro discografico precedente (“Il mondo della mancanza”), immerso in un universo new wave: Quomo dismette le sonorità progressive, per avvicinarsi al mondo rock fatto di testi diretti e chitarre distorte, forti contaminazioni indie-pop e richiami a un cantautorato moderno senza stereotipi. Il brano è stato prodotto e registrato allo Strastudio di Roma da Giorgio Maria Condemi e Gianni Istroni e masterizzato dal Pisistudio.

Napoletano, classe ’96, Quomo si appassiona alla musica fin da piccolissimo, approfondendo lo studio del pianoforte nella sua città d’adozione, Tivoli. Dopo alcune importanti esperienze in band, esordisce con il suo progetto solista nel 2019, con alcuni singoli e poi con il disco “Il mondo della mancanza”.

QUOMO PARLA DI “COLPO DI TESTA”

“Colpo di testa” è un brano allegro, fresco e colorato. Credo non sia stato un caso averlo scritto e composto in primavera, il momento giusto per aprirsi a nuovi stili e sonorità, cercando nuovi spunti e strade da percorrere. Avevo voglia di scrivere un pezzo spensierato sia nella musica che nel testo e mi è risultato semplice giocare sul tema della voglia di evasione, facendo cantare un personaggio con la testa fra le nuvole, un po’ folle un po’ ribelle, un po’ perso nel suo mondo ma questa volta un Mondo pieno di good vibes. Nel brano c’è un riferimento esplicito all’America vista sia come una meta non poi così lontana ma in realtà si, sia come mondo culturale, la cultura Usa, un mondo sempre nuovo e in fermento, dinamico… Giorgio mi ha iniziato anche a nuovi ascolti che non mi erano mai arrivati, parlo dell’indie americano dei ‘90 su tutti, e credo che il brano sia influenzato positivamente anche da questo.

QUOMO Mauro Cuomo, in arte Quomo, nasce a Napoli nel 1996. Incuriosito dalla musica fin da bambino, inizia presto lo studio del pianoforte e colleziona una grande quantità di esperienze, perlopiù a Tivoli, città che lo vede crescere. Nel 2018 nasce “Quomo”, il progetto solista. Con l’aiuto di Fabrizio Candidi (batteria) e David Denora (basso) inizia a lavorare sull’arrangiamento dei nuovi brani e, dopo pochi mesi, iniziano le registrazioni presso gli studi della Jungle Music Factory di Tivoli (RM). Il 15 maggio 2019 esce il primo singolo, non contenuto nel disco, dal titolo “Uscirà una musica”. Il 22 Giugno viene invece pubblicato il primo singolo estratto dal disco, “L’alba e la luna”. Il videoclip, girato da Federica Di Marco e interpretato da Daniele Fedeli, accompagna l’ultimo singolo estratto dal disco, “Rumore Mentale”, anticipando l’uscita di tutto il lavoro, pubblicato a Novembre 2019 con il titolo “Il mondo della mancanza”. Il disco e il progetto Quomo sono stati presentati live presso il club “Le Mura” di San Lorenzo (RM), presso Bottega4 di Guidonia (RM) e il Craft di Tivoli (RM), nonché con una formazione inedita in trio presso L’ex Piccolo Teatro dei sassi ( oggi Teatro Chisciotte) di Montecelio (RM) e presso il MOB studios di Roma per il format musicale “MOB Stories”. Nel giugno 2020 inizia la collaborazione con il produttore Giorgio Maria Condemi e Gianni Istroni presso lo Strastudio di Centocelle, Roma. La produzione dei nuovi brani porta alla pubblicazione di un primo singolo, intitolato “Colpo di testa”, previsto per il 25 Giugno 2021. Il 15 maggio 2019 esce il primo singolo, non contenuto nel disco, dal titolo “Uscirà una musica”. Il 22 Giugno viene invece pubblicato il primo singolo estratto dal disco, “L’alba e la luna”, a cui segue, l’8 novembre, “Rumore mentale”.