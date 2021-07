Vantaggi e svantaggi della criptovaluta Chainlink

Chainlink Cryptocurrency è un progetto open source basato sul kernel Linux e sulla tecnologia peer-to-peer. È una tecnologia open source che offre feed di dati realistici alle blockchain.

È anche una delle fonti primarie di dati in tempo reale utilizzati per alimentare le applicazioni finanziarie nella finanza globalizzata. Il protocollo è progettato per supportare la transazione e la sincronizzazione in tempo reale su più reti indipendenti, tra cui Internet e varie reti desktop.

Può essere implementato anche in alternativa a PayPal e Carte di Credito. In breve, Chainlink offre una solida alternativa ai metodi di pagamento tradizionali.

Come Funzione Chainlink

La tecnologia alla base di Chainlink non è nuova. In effetti, è in uso da più di quattro anni. Tuttavia, il suo utilizzo come agente crittografico è stato portato alla luce solo in tempi più recenti.

L’applicazione in tempo reale del protocollo è stata realizzata dopo che la società Digitaloken ha lanciato un programma di vendita di token. Il programma tokensale utilizza Chainlink come tecnologia di base per facilitare transazioni istantanee fuori catena.

Tuttavia, non tutto è roseo nel mondo delle criptovalute Chainlink. Molti nella comunità delle criptovalute temono che l’adozione diffusa di questa tecnologia possa segnare l’inizio di uno standard di valuta fiat nella forma di una banca nazionale.

Questo perché un tale standard darebbe alle banche il controllo sui token digitali e sostanzialmente toglierebbe la libertà ai loro clienti. In un certo senso, l’obiettivo finale del decentramento verrebbe quindi distrutto.

Per acquisire Chainlink o altre monete digitali è possibile utilizzare piattaforme affidabili come Immediate Edge, per esempio.

Il Futuro Di Chainlink

Tuttavia, questo argomento trascura diversi punti importanti. Innanzitutto, non è chiaro se una criptovaluta Chainlink possa raggiungere o meno i suoi obiettivi di decentralizzazione. Pertanto, bisogna prima chiedersi se i benefici di questa tecnologia possono superare i rischi.

In secondo luogo, anche se ci sarà un rischio nell’esecuzione di un backend transazionale tramite Chainlink, i vantaggi dovrebbero comunque superare gli svantaggi. E terzo, non ci sono ancora prove chiare sul fatto che Chainlink sia la tecnologia migliore del bitcoin.

Il principale vantaggio della criptovaluta Chainlink risiede nella sua capacità di fornire contratti intelligenti che funzionano sia fuori che sulla catena. Questo è diverso dal bitcoin che è limitato alle sole operazioni blockchain. Questa caratteristica della criptovaluta Chainlink la rende superiore al bitcoin.

Ciò è particolarmente applicabile per le valute che si muovono più velocemente come il dollaro USA e l’euro.

Alcuni Svantaggi Di Chainlink

Uno svantaggio della criptovaluta Chainlink è che fa molto affidamento sulla capacità dei suoi utenti di unirsi a diverse blockchain. Con questa funzione, Chainlink non può funzionare in modo efficiente da solo poiché può funzionare solo su alcuni token popolari.

Ciò può comportare un funzionamento inefficiente e un’esecuzione imprecisa di contratti intelligenti. Inoltre, gli utenti della valuta Chainlink potrebbero non avere il pieno controllo sui propri token. Poiché molti utenti si uniranno a blockchain diverse, anche la distribuzione dei token potrebbe diventare sbilanciata.

Tuttavia, la criptovaluta Chainlink ha la capacità di superare questi svantaggi. Ha la capacità di operare su una moltitudine di blockchain diverse senza richiedere ai suoi utenti di unirsi a ciascuna di esse.

Questa funzione risolve il problema sopra menzionato relativo all’indisponibilità di informazioni sulla criptovaluta Chainlink. Un altro vantaggio della criptovaluta Chainlink è la sua capacità di funzionare come un programma software. Con l’uso di agenti intelligenti, Chainlink sarà in grado di distribuire automaticamente il numero corretto di token tra i suoi utenti in tempo reale.