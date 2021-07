Lehxon in radio con il singolo “Greta”

Lehxon pubblica “Greta”: è il primo singolo con Sorry Mom!/Be NEXT Music, un brano che trasmette tutta la sua carica emotiva

“Greta” è il nuovo singolo del rapper abruzzese classe 2001 Lehxon. La canzone descrive l’evoluzione della storia d’amore tra l’autore e la protagonista del testo tra difficoltà, errori ed esperienze di vita. Nonostante le ostilità, l’intenzione fondamentale della coppia è quella di rimanere sempre uniti, come viene chiarito nel ritornello del brano.

La stesura di “Greta” ha visto la collaborazione del produttore Fausto Cogliati, autore della base, che tramite l’utilizzo di strumenti come pianoforti e violini ha donato la giusta atmosfera alla composizione.

A completare il nuovo singolo, è stato realizzato un videoclip: partendo dalle tavole dell’artista Federica Nannicelli, l’animazione dei disegni ed il montaggio sono stati eseguiti dal fratello Antonio Nannicelli. Il risultato finale riesce a sottolineare i concetti chiave del testo e a creare il giusto contesto per la canzone.

Grazie al sentimento che anima “Greta” e all’unione di diverse professionalità artistiche, il nuovo singolo saprà trasmettere all’ascoltatore tutta la sua carica emotiva.

Emanuele Gallo, in arte Lehxon, è un rapper classe 2001 nato ad Avezzano.

Le passioni per la musica rap e la cultura hip hop nascono quando ha appena dodici anni, grazie agli ascolti passati dal fratello maggiore, tra i quali spicca “Verità Supposte” di Caparezza. Inizia a scrivere i primi testi a quattordici anni e l’anno successivo entra con entusiasmo nel mondo del freestyle. Nel 2018 inizia a pubblicare i primi brani e a partecipare a diversi contest in tutta Italia.

Continua a fare freestyle e a pubblicare le sue tracce, fino ad arrivare, nel 2021, a pubblicare il primo singolo con Sorry Mom! e Be NEXT Music “Greta“.