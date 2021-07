Il nuovo singolo di Matteo Ghione è “Marula Cafè”

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “Marula Cafè”, il nuovo singolo di Matteo Ghione

In rotazione radiofonica “Marula Cafè”, il nuovo singolo di Matteo Ghione, in uscita su Etichetta Piesse Groove Records, Edizioni Groove It S.r.l. arrangiamento Riccardo Di Paola. Il brano è già sulle piattaforme digitali dal 4 giugno.

Marula Cafè è una canzone d’evasione, e ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza Matteo, in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, e latine. Il basso di Paolo Costa, la chitarra di Ermanno Fabbri, le percussioni di Sandro De Bellis e Matteo Ghione, si fondono con la tromba di Massimo Macer.

I pensieri si affollano nella testa di Matteo, camminando tra la rambla di Barcellona, dove passa le notti, al famoso “Marula Cafè”, cercando di allontanare la nostalgia. Anche se il testo sottolinea la malinconia dell’artista, il ritmo richiama l’arrivo dall’estate, come messaggio di una bellissima speranza: la voglia di ritrovare la propria identità sotto il cielo stellato della Rambla. È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «A fare da filo conduttore, c’è il solito pensiero d’amore, la speranza che quella rottura amorosa non sia davvero la fine della storia. C’è il desiderio che tutto possa ricominciare e sia possibile ripartire».

Biografia

Matteo Ghione, è un cantante, chitarrista e percussionista nato a Rio De Janeiro, cresciuto a Genova e da 4 anni vive a Milano. Dopo un passato da calciatore, con la sua voce black/Funk soul incanta nel 2016 il pubblico di X-factor e apre i concerti di importanti turnèe italiane e internazionali. Negli ultimi anni è entrato a far parte della band che accompagna il comico, monologhista Andrea Pucci nello spettacolo “IN…TOLLERANZA ZERO”, lo show ha ottenuto il «sold out» in tutti i teatri d’Italia. Oggi Matteo è anche Lead voice nel programma BIG SHOW su Italia Uno. Grazie al suo straordinario talento e coinvolgimento presenzia ai più importanti eventi privati del nord Italia. Il suo repertorio spazio dalla dance/funk 70/80 alla musica black, reggae, soul, spazia da un repertorio d’ascolto a momenti dance e coinvolgenti.

