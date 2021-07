Angelica Lubian dedica un brano al figlio

Fuori IL TUO NOME (oggi è per sempre), il nuovo singolo di ANGELICA LUBIAN. Una data speciale per la cantautrice friulana che il 26 giugno di un anno fa dava alla luce il primogenito Noè, al quale è dedicato il brano.



La canzone, scritta dall’artista durante la gravidanza, fotografa il momento dell’attesa della meraviglia, “ad occhi chiusi le braccia aperte” ad accogliere la nuova vita. È stata arrangiata e pre-prodotta nel salotto di casa assieme al marito Matteo Canciani, durante il primo lockdown, e poi registrata definitivamente presso gli Alarm Studios di Alberto Armellini.

Il tuo nome (oggi è per sempre), disponibile dal 26 giugno in digital download e su tutte le piattaforme streaming, è accompagnata da un videoclip dal sapore vintage, un collage di ritagli famigliari, pezzi di vita “in dolce attesa” e con il bebè (sul canale YouTube della cantautrice al seguente link: https://youtu.be/RTd6f_TZOPA).

Lubian affida il racconto della nascita della canzone ad un post su Instagram scrivendo:

Un sabato d’inverno, mentre mi crescevi dentro, un’ondata di parole mi ha travolto nel cuore della notte. L’ho annotata subito, al calduccio sotto le coperte, con la luce fredda del telefono. Poi un giorno il mondo è cambiato. E nel bel mezzo di una pandemia globale quelle parole sono diventate musica. Il tuo papà ed io con un bocciolino nel pancione, abbiamo arrangiato e registrato nel salotto di casa la bozza di quella che poi sarebbe diventata “Il tuo nome ( oggi è per sempre)”: una canzone che fotografa l’attesa della meraviglia, “ad occhi chiusi le braccia aperte” ad accogliere la nostra nuova vita. ⠀Il 26 giugno 2020 hai scelto che era il momento di vedere il mondo e il tuo primo compleanno è la data che scelgo per far conoscere al mondo la mia canzone per te, Noè.

AUDIO CREDITS

Testo e Musica di Angelica Lubian

Prodotto e Arrangiato da Matteo Canciani e Angelica Lubian

Noè Canciani: Voci

Matteo Canciani: Chitarre acustiche, Chitarre elettriche, Basso, Batteria