Il volontario Michele Colosio assassinato in Messico

É morto per le ferite da colpi d’arma da fuoco riportate Michele Colosio, un volontario di 42 anni originario di Borgosatollo, in provincia di Brescia, e residente in Messico. L’agguato è avvenuto alle 22 ora locale e stando alle prime ricostruzioni fornite dal Giornale di Brescia, Colosio sarebbe stato avvicinato da un uomo in sella a una moto. Inutile il trasporto in ospedale: Colosio è deceduto a causa della gravità delle ferite.

L’uomo, ex tecnico di radiologia al Civile di Brescia come spiega la Dire (www.dire.it), da una decina d’anni viaggiava tra l’Italia e San Cristobal de Las Casas dove gestiva alcuni progetti di volontariato. Al momento la famiglia fa sapere di avere notizie “frammentate” e di essere in stretto contatto con il Consolato e l’Ambasciata d’Italia in Messico, anche per organizzare il rimpatrio della salma.