See 2 con Jason Momoa: svelato il teaser trailer

See 2 con Jason Momoa arriverà dal 27 agosto su Apple TV+ ogni venerdì: lo show tornerà su Apple TV+ anche con la terza stagione

Apple TV+ ha svelato il teaser trailer della seconda stagione della serie post-apocalittica See con protagonista Jason Momoa, che debutterà il 27 agosto su Apple TV+, con un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì. Inoltre, la serie ha anche ricevuto il rinnovo per una terza stagione, le cui riprese sono attualmente in corso a Toronto, in Canada.

SEE 2, LA STORIA

See si svolge in un lontano futuro in cui l’umanità ha perso il senso della vista. Nella seconda stagione, Baba Voss sta combattendo per riunire la sua famiglia e allontanarsi dalla guerra e dalle dinamiche politiche che lo circondano, ma più si allontana, più viene risucchiato in profondità e l’apparizione del fratello nemesi minaccia ancora di più la sua famiglia.

SEE 2, IL CAST

La seconda stagione introdurrà Dave Bautista (Guardiani della Galassia) nei panni di Edo Voss, il fratello del personaggio di Momoa, Baba Voss. Tra i nuovi membri del cast in questa stagione figurano Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (La forma dell’acqua) e Tamara Tunie (Flight).

La seconda stagione di See è prodotta da Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, che è anche showrunner. La serie è prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content.

SEE 2, TEASER TRAILER

See è stata una delle serie più apprezzate dagli spettatori, da quando, nel novembre 2019, è comparsa nel catalogo di Apple TV+. La serie presenta cast e troupe non vedenti o ipovedenti ed è stata premiata per la sua rappresentazione dei non vedenti, vincendo il Ruderman Family Foundation Seal of Authentic Representation nel 2020.

La prima stagione completa di “See”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile in streaming su Apple TV+.