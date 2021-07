Online il live acustico di Pino Nuvola a Improve

Disponibile online su YouTube il live acustico di Pino Nuvola, il progetto solista di Stefano Durighel, realizzato a Improve

Pino Nuvola è il progetto solista di Stefano Durighel, giovane chitarrista e compositore veneto. A Improve, prezioso locale e sala prove di Castelfranco Veneto (TV), presenta il nuovo singolo Sabba, uscito per la Playlist vol.3 di Pipapop Records, e suona due brani dall’album Fremor Arborum, pubblicato nel 2019 con Dischi Soviet Studio.

Fremor Arborum è un album strumentale e acustico, un personale tributo ai grandi chitarristi dell’American Primitive, a John Fahey e Jack Rose, maestri dello stile fingerpicking; nasce sulla riva di un fiume, al limitare del bosco, come unica compagna una chitarra acustica, leggera e perfetta per suonare all’aperto, tra gli alberi. Le nove tracce dell’album, ( il cui titolo significa il sussurro degli alberi), sono il frutto di una ricerca interiore e sonora durata quasi un anno. Il risultato è un lavoro maturo e vitale, un album pizzicato sulle corde, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio visionario tra praterie statunitensi, paesaggi alpini e crateri lunari.

Guarda il live acustico di PINO NUVOLA qui: https://youtu.be/ejjlRLF9Qjs

CREDITS VIDEO

Il live acustico è stato realizzato presso IMPROVE Sala Prove;

Videmaker: Davide Sartoretto

Audio: Improve Sound

Musica: Pino Nuvola

