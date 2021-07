Mancha feat Nicol: fuori il brano “Acida”

Fuori il nuovo singolo di Mancha dal titolo “Acida”: il brano vede il feat. di Nicol e la produzione di Mr Monkey

ACIDA (Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di MANCHA realizzato in featuring con NICOL e con la produzione di Mr Monkey. È disponibile in streaming e digital download(Trident Music/Polydor),realizzato in featuring cone con la produzione di Acida è una miscela esplosiva, un viaggio ipnotico che dura pochissimo ma sembra essere infinito. Post techno e hip hop si combinano in modo perfetto e avvolgono chi ascolta il brano: iniziano a correre e scorrere nelle vene, fino a toglierti quasi il fiato ballando. Mancha: «Il brano nasce dall’idea di far risuonare una parola forte e diretta. L’atteggiamento Acido che ti fa odiare una persona ma che allo stesso tempo ti fa provare quel sentimento di dipendenza e bisogno che ti fa rimanere lì attaccato.» Nicol: «Nella mia interpretazione ho voluto sottolineare lo stato di dipendenza attraverso una metafora, paragonando la persona così acida ad una sostanza. Ho cercato di dare forma all’entità della figura che nonostante presenti dei tratti negativi evidenti ti porta comunque a volerne sempre di più, per il semplice fatto di voler riprovare quell’emozione così intensa.» Dopo i singoli di esordio Crimine e Solo Quando Voglio, Mancha con Acida mostra nuovamente il volto di un artista che, seppur giovanissimo, ha le idee già chiare. La featuring con Nicol e la collaborazione tra Mancha e Mr Monkey sulla produzione sono un ulteriore plus al percorso artistico dell’artista bolognese. BIO M A N C H A

Leonardo Parmeggiani, aka M A N C H A, classe 1999. Cresce in provincia di Bologna e forma la sua cultura musicale con un viaggio a 360 gradi che tocca le pietre miliari di tutti i generi musicali del secolo scorso, jazz, hip hop e soul, coniugandole con le sonorità contemporanee. Suona, produce e canta, in modo delicato ma sempre ben deciso e muscolare. M A N C H A è staccato, lineare, identificativo e con un sacco di luoghi da farci scoprire.

NICOL

NICOL è Nicol Castagna, cantautrice nata a Vicenza nel 1999. Inizia a scrivere e comporre brani originali prima in inglese e poi in italiano, fino ad essere scoperta dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con cui inizia un nuovo percorso artistico.

“Ritornerai” è il primo singolo ufficiale dell’artista, a seguire “Satellite” prodotta da Francesco “Katoo” Catitti e l’ultimo singolo “Pupille” prodotto da Bias e Sedd.

Come racconta NICOL: «Vorrei regalarvi dei ‘biglietti’ per entrare nel mio mondo, per farmi conoscere da voi. Ogni canzone sarà un passo confidenziale, racconterà la mia storia».