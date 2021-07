I Mistress’ Leaf tornano con Off This Slumber”

I Mistress’ Leaf online sulle piattaforme streaming con “Off This Slumber”, il nuovo singolo che racconta di un risveglio dalle illusioni

“Off This Slumber” è il nuovo singolo estratto dall’album di prossima uscita dei Mistress’ Leaf. Il brano di chiara estrazione Rock presenta delle differenze dal classico stile “Mistress” che contraddistingue la band: è infatti contaminato da “energie naturali molto potenti”, grazie alla particolare condizione che ha portato alla sua scrittura.

La composizione è nata ed ha iniziato a formarsi durante un viaggio di Marco (chitarre) in Giordania. Il testo è stato aggiunto successivamente, con la scrittura avvenuta su una spiaggia deserta della Gallura, da parte di Roberto (voce).

La tematica portante del brano è il risveglio, inteso come metafora dell’uscita da una sofferenza psicologica e come cambiamento che arriva in seguito ad una presa di coscienza sulla realtà.

Il mondo normalmente considerato “reale” è figlio di illusioni e distorsioni percettive, di giudizi ed etichette.

Dall’unione di questi concetti, dell’ispirazione e di uno stile già consolidato, nasce “Off this Slumber”.

I Mistress’ Leaf, si sono formati nel 2018.

Il loro nome nasce da un concetto che mostra l’uomo, inteso come una foglia (Leaf), in balia della mente, la vera padrona (Mistress), che non lascia spazio alla parte animico/spirituale, creando così il caos.

Il progetto nasce dalla necessità di tutti membri della band di comporre, suonare ed esprimere in modo libero la propria arte con un denominatore comune importante: il divertimento. Il secondo singolo, “In Silence” uscito all’inizio del 2020, ha trovato un’ottima risposta da parte del pubblico ed è stato seguito così a Maggio dello stesso anno da “Lost To Be Found“, una ballad che mette in risalto la parte meno “hard” della band, pur conservando il caratteristico sound Mistress’ Leaf. Nell’Ottobre 2020 esce il singolo “Gangsta’s Paradise“, cover del celebre brano di Coolio. Nel 2021 viene pubblicato “Off This Slumber”, estratto dall’album di prossima uscita.