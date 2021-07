Coppa della Consuma: ultimi giorni per le iscrizioni

Scadono il 19 luglio le iscrizioni alla Coppa della Consuma: grande attesa per il ritorno in grande stile della gara organizzata da Reggello Motor Sport

Cresce l’attesa per vedere di nuovo le sfide della 55^ Coppa della Consuma, che Reggello Motor Sport, insieme ad ACI FIRENZE, ha rimesso in calendario quest’anno , valida Campionato Italiano Velocità in salita per Auto Storiche e prevista per il 23-24-25 luglio, sesta prova stagionale.

Quella che è la più antica cronoscalata d’Europa, il prossimo anno festeggerà i suoi 120 anni di storia, ha aperto le iscrizioni dallo scorso 26 giugno per chiuderle il 19 luglio e sarà caratterizzata dalla novità riguardante il tracciato, il quale sarà più lungo di quello proposto con l’ultima edizione disputata (che era da Diacceto, nel Comune di Pelago).

Si partirà dunque dalla località “le Palaie” verso il passo della Consuma, passando da Diacceto, Borselli, sino al valico dove si trova il bivio per Vallombrosa, tornando “all’antico”, abbracciati da colline che paiono disegnate da un pittore rinascimentale tra le meravigliose vigne del buon vino Frescobaldi. Un nastro di asfalto lungo 12,450 chilometri da affrontare per due volte con le prove ufficiali del sabato ed una volta per sfidare il cronometro e gli avversari in gara alla domenica. Orari e logistica saranno comunicati a breve tempo.

In tutto questo, che avrà certamente da soddisfare i “palati più fini” è frutto del significativo impegno da parte del Comune di Pelago, per sostenere il lavoro di Reggello Motorsport atto a far tornare la corsa come da tradizione e guardare al futuro con fiducia.

Individuato il Parco Chiuso pre-gara, che sarà in località “La Massolina”, a circa 1,8 chilometri dalla linea di partenza, zona definita estremamente idonea per accogliere le vetture da gara.

