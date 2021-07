Sheng su YouTube con il video di “Guaio”

È uscito su YouTube il videoclip di “GUAIO”, il brano di Sheng contenuto all’interno del disco d’esordio “MORIRE LEGGENDA”

Disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “GUAIO”, brano estratto dall’album d’esordio di SHENG, “Morire Leggenda”. Il disco è stato pubblicato in digitale lo scorso 7 maggio. “GUAIO” è risultato da subito tra i brani più apprezzati del nuovo disco di SHENG, un vero e proprio “must have” nelle playlist dei suoi fan. La produzione anche è curata da Brvss, producer classe 98 da tempo al fianco di Sheng. Note e versi si fondono perfettamente dando vita ad un brano che promette di accompagnarci in questo 2021.

Spiega Sheng a proposito del brano: «Grazie a “Guaio” sono riuscito a parlare delle mie ansie attraverso il mio stile. È stato un ottimo metodo per esorcizzarle. Quando è uscito “Morire Leggenda” le persone si sono complimentate per questo pezzo sin da subito. Il videoclip è stato il tocco in più per completare l’opera. Avrà un posto fisso nella scaletta dei miei live questo brano. Non vedo l’ora».

Il video ufficiale di “Guaio”, diretto da Alex Bonanni (Fralma), è un rapido viaggio dell’artista nella sua interiorità, tra fumi e flash. I serpenti, che Sheng indossa quasi alla stregua di collane, rappresentano le tentazioni e i consigli dettati dalla sua coscienza. L’estetica ricorda quella dei videoclip americani, tra G Wagon, brand di streetwear e un continuo alternarsi di locations, creando una trasposizione fedele della personalità dell’artista, ben rappresentata dalla sequenza di immagini e dal concept del video.

Biografia

Sheng cresce a Ceccano e si avvicina al rap da bambino. Partecipa alle prime battle di freestyle intorno ai 14 anni, e nel 2016 esordisce con il singolo “Siamo in Tanti”, seguito da “10/08”. Calca diversi palchi italiani grazie a hit come “Andale”, “Hombre” e “Safe Zone”, e nel 2019 vince il contest di Honiro Ent a Roma. Il 7 maggio 2021 esce “Morire Leggenda“, primo disco ufficiale, prodotto interamente da Brvss e anticipato dagli estratti “Jetski”, “Libero” e “Andale 2”.

