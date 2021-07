Online il nuovo video di Anna Bassy

Wind, Rain di Anna Bassy ha anche un videoclip online su YouTube: il singolo è già su tutte le piattaforme digitali

Finalmente è disponibile su Youtube il nuovo video di Anna Bassy per Wind, Rain. Si tratta del nuovo singolo della cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona. Anna Bassy ci fa entrare nel suo personalissimo mondo di atmosfere subacquee, dove convivono soul e movenze elettroniche. Il brano nasce da un arrangiamento di sole voci, e prova così a descrivere un senso di smarrimento, l’incapacità di progredire, e di contro un movimento interiore inarrestabile dei pensieri, un movimento che destabilizza e che è paradossalmente, la causa dell’immobilità.

Wind, Rain porta un appello alla Natura, che ha la capacità di portarci sollievo.

BIO:

Anna Bassy è una cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona.

Si appassiona fin da giovanissima alla musica e al canto: reggae, soul, R&B, gospel, sono i generi di cui si innamora che la stimolano ad esplorare il suono della sua voce. Scrive i primi pezzi inediti nel 2016 e li raccoglie nel Demo EP “Part of me”. Nei brani risuonano vari mondi: affondano le radici nel soul, hanno venature pop, ma richiamano a tratti il folk, a tratti esplorano le sue origini africane.

Sono nati dalla sola voce accompagnata da una chitarra acustica, ma per presentarli live, Anna ha scelto di farsi affiancare da una band – un trio formato da Pietro Girardi alla chitarra, Andrea Montagner al basso e Pietro Pizzoli alla batteria. Con loro, le composizioni si sono arricchite di contaminazioni e nuove sfumature, strutturandosi in maniera più sofisticata e intensa, senza però abbandonare la linea di essenzialità e delicatezza che contraddistingue il linguaggio espressivo di Anna Bassy. Ogni musicista infatti, ha saputo far incontrare le competenze e lo stile del proprio percorso musicale, con la visione artistica peculiare di Anna, da sempre alla ricerca di un suono “autentico” nella musica, come nella vita.

La presentazione live del progetto parte dall’aprile 2019 e ottiene fin da subito ottimi riscontri. La band ha all’attivo circa 50 date e la partecipazione ad eventi prestigiosi tra cui il festival “Suoni di Marca” a Treviso. A novembre 2019, il brano “Mercy” è selezionato tra i 5 finalisti del premio musicale veronese “Roberto Rizzini“, mentre a giugno 2020 la band è tra le 5 finaliste dell’Arezzo Wave Contest per la Regione Veneto. Attualmente Anna si sta dedicando alla scrittura di nuovi brani, mentre in collaborazione con la band e il produttore Duck Chagall (Francesco Ambrosini) sta lavorando alla produzione e registrazione del primo EP.

“Wind, Rain” è il secondo singolo estratto che anticipa il lavoro.

https://www.instagram.com/annabassy/

SCOPRI IL BRANO: https://spoti.fi/3w7shIe