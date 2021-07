In arrivo Mr. Luck, l’album della Ronnie Wood Band

In uscita per BMG il 3 settembre 2021 l’album della Ronnie Wood Band composto da 18 tracce e registrato dal vivo alla Royal Albert Hall il 1° novembre 2013

Ronnie Wood torna al blues con la Ronnie Wood Band e il secondo capitolo della sua trilogia di album dal vivo “Mr Luck – A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall”. In uscita per BMG il 3 settembre 2021, l’album composto da 18 tracce presenta la Ronnie Wood Band insieme a Mick Taylor e altri incredibili ospiti speciali come Bobby Womack, Mick Hucknall e Paul Weller, e rende omaggio a uno degli eroi musicali che più ha influenzato Ronnie, il pioniere del blues elettrico del Mississippi Jimmy Reed.

L’album è stato registrato dal vivo in una serata memorabile alla Royal Albert Hall il 1° novembre 2013.

Contiene brani straordinari tra cui Good Lover e Ghost of A Man. Con un artwork unico appositamente creato da Ronnie, Mr Luck sarà disponibile in digitale, su CD, in vinile e in una bellissima edizione limitata con vinile colorato in doppia tonalità blu fumo.

A ‘Tayle’ of Two Sidemen

Quando il chitarrista autodidatta Eddie Taylor insegnò tutto ciò che sapeva del suonare la chitarra al suo amico Jimmy Reed, sicuramente non poteva immaginare l’effetto che ciò avrebbe avuto per la scena blues di Chicago. Per questo, anche se nella sua carriera ha accompagnato musicisti come John Lee Hooker, Tylor è ricordato soprattutto per il suo lavoro con il suo ex studente.

La coincidenza ha voluto che nel 1974 un altro Taylor, Mick, facesse posto a Ronnie Wood nei Rolling Stones, aprendo la strada a una amicizia e una collaborazione proficua per questi due celebri chitarristi. Il culmine di tutto ciò è stata la presenza di Taylor nella Ronnie Wood Band alla Royal Albert Hall per il Bluesfest del 2013, dove è stato suonato l’ormai leggendario set che avrebbe generato questa registrazione.

A proposito di Mr Luck, Ronnie commenta: “Jimmy Reed è stato una delle prime influenze per i Rolling Stones e per tutte le band che amano il blues americano fino ai giorni nostri. È un onore per me avere l’opportunità di celebrare la sua vita e la sua eredità con questo tributo”

Questo album segna il secondo capitolo di una trilogia di album speciali e personali di Wood con la sua band, che celebrano gli eroi musicali di Ronnie. Il primo album, Mad Lad, ha esplorato il lavoro di Chuck Berry e ha rappresentato una commemorazione struggente dopo la scomparsa di Berry poco più di due anni fa.

Ronnie è stato in tour con Berry ed è stato suo fan per tutta la vita.

Tracklist:

1. Essence

2. Good Lover

3. Mr. Luck

4. Let’s Get Together

5. Ain’t That Loving You Baby

6. Honest I Do

7. High & Lonesome

8. Baby What You Want Me To Do

9. Roll and Rhumba

10. You Don’t Have To Go

11. Shame Shame Shame

12. I’m That Man Down There

13. Got No Where To Go

14. Big Boss Man

15. I Ain’t Got You

16. I’m Going Upside Your Head

17. Bright Lights Big City

18. Ghost of a Man

Pre-ordina l’album e ascolta i primi due estratti

“Good Lover” e “Baby What You Want Me to Do”

Ronnie Wood è uno dei più importanti chitarristi rock del mondo ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, con i Rolling Stones e i Faces. Ronnie ha anche avuto una propria carriera parallela come artista molto apprezzato e, come un raconteur radiofonico naturale, ha vinto tre prestigiosi premi Sony Radio Personality.