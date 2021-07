Darn su YouTube con il video di “Capo Drill”

Disponibile online su YouTube “Capo Drill”, il nuovo videoclip dell’artista perugino Darn: il brano è anche sulle piattaforme streaming

Già disponibile in digitale per FAAK Records, esce oggi sul canale YouTube ufficiale dell’artista il videoclip di Capo Drill, nuovo singolo di DARN, rapper perugino classe ‘96. Il brano segue la pubblicazione di Preface sulle piattaforme digitali e sancisce un cambiamento musicale e personale per l’artista. Si apre infatti la sperimentazione su un genere in grado di rispecchiare le sue attitudini: Capo Drill, come suggerisce il titolo, racchiude tutte le sfaccettature della drill in un unico pezzo, sintetizzando nel sound il background artistico di Darn.

Giocando sull’autoproclamarsi “capo” di qualcosa, quella di Darn è una chiara presa di posizione. Capo Drill rappresenta il secondo singolo ufficiale con FAAK Records dopo Dalle Popo, che ha raggiunto 50mila stream su Spotify, ed è fresco della collaborazione con Jhonny Jais in Je t’aime.

“Oggi sono tutti français, dici che vieni da quelle banlieux” è un attacco ironico verso chi viene dalle grandi città e vuole sposare la filosofia della periferia, prendendo spunto dall’estero e tentando di omologarsi ad una vita che non realmente ha vissuto. “Certi argomenti andrebbero lasciati dire a chi li vive veramente sulla propria pelle e affronta ogni giorno difficoltà e criticità tipiche di quel contesto”, afferma Darn a proposito del brano.

Darn mantiene radici liriche amalgamandole perfettamente alla drill e ai nuovi sound di tendenza. La produzione di Capo Drill è affidata a FAAK T e Nazmi Beat. Regia e montaggio video sono a cura di Psyco Prod (Enrico Caneponi). Alex Mezzo si è occupato delle foto, e la produzione è interamente firmata Faak Records.

BIO

Guglielmo Fratini in arte Darn nasce nel ‘96 a Perugia, dalla quale si sposterà nel corso del tempo per vivere anche a Milano, Roma e Bologna. Affascinato dai vinili di suo padre, si avvicina alla musica intorno ai 13 anni, età in cui partecipa e vince quasi tutte le battle di freestyle locali. Nel 2016 inizia a pubblicare musica su YouTube per poi iniziare la sua avventura live. L’artista al momento sta sperimentando la musica rap, pur tenendosi porte aperte su altri generi. Il suo suono rispecchia a pieno la sua personalità diretta, aggressiva e vera. Il rap americano ha avuto su di lui la maggiore influenza, ma è dalla scuola di Bologna che ha appreso le regole di questo magifico gioco. Tra i progetti di spicco di Darn ci sono Dalle Popo, Je T’Aime feat. Jhonny Jais, che ha raggiunto gli 80 mila plays, e Revolver. Non possiamo non citare Libera espressione feat. Inoki, che Darn ha accompagnato in tour, aprendo gli ONYX a Brescia, Claver Gold, Johnny Marsiglia ed Rkomi a Perugia. Ad oggi Darn sta lavorando al suo primo album con diverse collaborazioni dal panorama nazionale.