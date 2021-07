Coppa America: l’Argentina fa piangere il Brasile

Coppa America, trionfa l’Agentina di Messi: in finale battuto il Brasile al Maracana con un gol messo a segno da Di Maria

Basta un gol di Angel Di Maria, su assist di Rodrigo De Paul, all’Argentina per portare a casa la quindicesima Coppa America della sua storia. Nella finale del Maracana, la nazionale Albiceleste ha battuto il Brasile 1-0, interrompendo l’imbattibilità dei verdeoro in questo stadio che durava da ben 23 anni.

Dopo aver sfiorato il trionfo in tre occasioni – 2007, 2015 e 2016 come ricorda la Dire (www.dire.it) -, Leo Messi, che vince la sfida con un Neymar in ombra, porta così a casa la Coppa: “Che bella follia! – ha scritto la Pulce sui social -. È incredibile, grazie Dio! Siamo campioni!”.