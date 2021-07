Angela Nobile torna con il singolo no stress

“no stress” è il nuovo singolo della cantautrice siciliana Angela Nobile: il brano è disponibile in digitale e in radio

“no stress” è il nuovo singolo di Angela Nobile, disponibile in digitale e in radio a partire da oggi, online anche il videoclip (GUARDA QUI). La direzione artistica del brano è a cura di Barbara Catera. Scritto da Chiara Catera, Barbara Catera, Angela Nobile con la produzione musicale e arrangiamenti di Iacopo Pinna, registrazione, direzione ed editing voce di Vincenzo Cavalli.

“Certe volte si fanno delle cose per sentirci meglio o far stare meglio gli altri – racconta la cantautrice siciliana. Altre volte le facciamo per rivelare prima di tutto a noi stessi, le mille sfaccettature della nostra personalità. Ecco, io mi sento così. Voglio andare senza sosta. Voglio vivere e viaggiare. Voglio ridere e ballare. Voglio navigare in un mare infinito di possibilità. Con questo singolo “no stress” proviamo ad alleggerire lo spirito, il nostro e quello di chi ballerà in nostra compagnia quest’estate. In tutto questo delirio, “no stress” diventa la parola d’ordine. La vita è una faccenda troppo complessa e strana e non è questo il luogo e il momento per parlarne. Adesso ho solo bisogno di leggerezza. Volevamo trasferirne un po’ a tutti, augurandoci possa essere un’estate sicura ma anche piena di lavoro, musica, libertà e seconde possibilità.”

Note biografiche: Angela Nobile inizia il suo percorso artistico quasi per gioco nell’estate 2007 quando scopre le sue doti vocali con il Maestro Barbara Catera che ancora oggi è per lei mentore, guida e insostituibile vocal coach. Da subito sperimenta generi diversi mettendosi in gioco in grandi contesti e arriva, per il suo primo provino agli studi della trasmissione tv “X Factor”. Partecipa a diversi concorsi canori raggiungendo sempre risultati gratificanti, come la fase finale del Festival di San Valentino a Terni nel 2009. Nello stesso anno arriva semifinalista al concorso TOUR MUSIC FEST. Nel 2010 è all’interno dell’Accademia di Sanremo. Nel 2011 accede alla fase finale delle selezioni per “Amici”, il talent show diretto da Maria De Filippi. Dopo si dedica alla formazione di una band e dal 2012 si esibisce nella sua Sicilia. Nel 2012 realizza il primo videoclip, diretto da Rita Abela, con un brano inedito di Chiara Catera.

In questo periodo inizia a prendere forma il progetto discografico “In bilico”. Nel 2013 si classifica nella terna finale al concorso “Cantagiro“. Nello stesso anno forma anche un trio jazz e uno acustico con i quali continua le esibizioni concertistiche. Nel 2014 approda a “The Voice of Italy”, il talent show di Rai 2, nel quale ha riscosso grandi consensi di pubblico e di critica. Nel team di J-AX, infatti, è stata apprezzata, oltre che per la penetrante vocalità, anche per il suo inconfondibile stile: connubio perfetto che fa di lei un’artista dal forte carattere. Sempre nel 2014 è la volta di Rai 1 con Domenica Inin cui sarà impegnata fino alla fine dell’anno. Nel 2015 ha partecipato ai concerti del suo Vocal coach JAX aprendo le date siciliane di Catania e Palermo con dei brani dello stesso vocale coach riarrangiati per l’occasione. Nel 2016 si è avvicinata anche al mondo del teatro e del musical dando vita, con altre colleghe, ad una compagnia teatrale e portando in scena una rivisitazione del famoso musical Fame e altri spettacoli musicali. Nel 2017 partecipa anche come concorrente del talent show diretto da Maria Defilippi, TU SI QUE VALES, ottenendo consensi da giudici e pubblico e arrivando alla fase finale della competizione. Sia a luglio sia ad agosto 2017 ha collaborato all’apertura dei concerti di JAX e Fedez al Teatro Greco di Taormina. Nell’autunno 2017 arriva tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Nel gennaio 2018 esce con il suo singolo “Un vuoto al cuore” in programmazione nelle radio nazionali e regionali. Nel marzo 2018 prende parte come attrice al Corto “Zagara e Cemento”, tratto dall’omonimo racconto di Aldo Mantineo con la regia di Paolo Grezzi. Nel maggio 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il suo secondo singolo “La vita in 2”. Sempre nello stesso anno è impegnata nella preparazione di un nuovo Musical dal titolo “the Barnum circus”, tratto dal film “The greatest showman”, nel ruolo protagonista di Jenny Lind. Nell’ottobre 2018 è ospite di Jo squillo su rete 4 nel programma the look of the year.

Nel novembre 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il suo terzo singolo “Vivere” (videoclip: https://youtu.be/pJWz4gdSbQw ) . Nell’aprile 2019 firma un contratto con la società di distribuzione digitale Believe esce con il suo ultimo singolo “I sensi” (videoclip: https://youtu.be/8vdMHQpDVsc ) scritto da Lorenzo Vizzini. A dicembre 2019 è uscito il suo primo album “ACQUA” (da cui sono stati estratti altri due singoli con video: “Domani chissà” – https://youtu.be/xFjVGlrPjfk – e “La vita in due”https://youtu.be/mol1F-0CKrQ) . A giugno 2020 è uscito il singolo “Io non ci sto” (video: https://www.youtube.com/watch?v=3eUxCm5NPOI) e ad agosto 2020 “Scialla” (Angela Nobile – Scialla – YouTube). Nell’agosto 2020 partecipa come ospite all’importante Festival d’autore “Noto d’autore” con la direzione artistica di Mario Incudine e Carlo Muratori e a dicembre 2020 è uscito “Niente di diverso” (Angela Nobile Ft. Dinastia – Niente di diverso – YouTube). Attualmente è impegnata nella preparazione del musical “ Rhapsody ”, con le musiche dei Queen, nel ruolo protagonista di Killer Queen e nella produzione di “No stress”, un nuovo singolo in uscita quest’estate scritto da Chiara Catera, prodotto da Iacopo Pinna, con la direzione artistica di Barbara Catera. A marzo 2021 è uscito “Drive In” (ascolta qui), sempre con la direzione artistica di Barbara Catera e la produzione di Iacopo Pinna, ultimo singolo accompagnato dal videoclip, guarda QUI.

www.angelanobile.it