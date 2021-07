Wimbledon: Djokovic ultimo ostacolo per Berrettini

Clamoroso a Wimbledon: Matteo Berrettini è il primo italiano a raggiungere la finale sull’erba inglese. Sfiderà il serbo Novak Djokovic

Matteo Berrettini è nella storia. Il 25enne tennista romano è il primo italiano a conquistare la finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, numero 18 della classifica Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7 (3-7), 6-4 in due ore e 39 minuti di gioco.

Con quest’ultima impresa, spiega la Dire (www.dire.it), Berrettini, attualmente numero nove al mondo, diventa il primo finalista azzurro nel singolare maschile di uno slam dopo Adriano Panatta, trionfatore al Roland Garros del 1976.

L’italiano giocava per un posto nella storia del tennis e ci è riuscito, guadagnandosi la finale di uno dei tornei più importanti del mondo. Matteo Berrettini ha battuto Hubert Hurkacz non lasciando esprimere al meglio il gioco del polacco che lo ha messo in difficoltà solamente nel terzo set. Ad attenderlo in finale, domenica alle 15, Novak Djokovic che ha battuto in tre set Shapovalov.