Valentina Mattarozzi apre “Jazz e non solo Jazz”

Al teatro all’aperto di Villa Vitali a Fermo, la Jazz Singer e compositrice Valentina Mattarozzi aprirà la rassegna “Jazz e non solo Jazz”

Sabato 10 luglio alle 21,45 nella splendida cornice del teatro all’aperto di Villa Vitali a Fermo, la Jazz Singer e compositrice Valentina Mattarozzi aprirà la rassegna “Jazz e non solo Jazz”, portando al pubblico il suo nuovo album “Virtù Nascoste”, che racchiude undici brani interamente scritti da lei.

I biglietti posso essere acquistati tramite Vivaticket al link:

https://bit.ly/3qC6Xcy

oppure tramite la biglietteria di Villa Vitali per info +39 331 2767671

aperta da martedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19.

Oltre al suo quintetto formato da Teo Ciavarella al piano, Stefano Melloni ai flauti e clarino, Claudio Rosa alla chitarra, Giannicola Spezzigu al contrabbasso e Umberto Genovese alla batteria, ci sarà, come ospite d’eccezione, Daniele Scannapieco. Acclamato sassofonista di livello internazionale che vanta collaborazioni dal vivo e in studio con Dee Dee Bridgewater, Henri Salvador e Mario Biondi, è anche co-leader insieme a Fabrizio Bosso, e fondatore del quintetto High Five 5et.

Valentina Mattarozzi è dal 2013 l’apprezzatissima vocalist della Doctor Dixie Jazz Band, che ha visto collaborazioni con Gerry Mullighan, Lucio Dalla, Pupi Avati e Renzo Arbore e ha al suo attivo tre album e esperienze live anche internazionali.

https://www.facebook.com/valentinamattarozzisinger

https://www.youtube.com/user/valentinamattarozzi

https://www.instagram.com/valentinamattarozziofficial/

https://twitter.com/vallydoo