Rally Città di Arezzo: cinque eventi un uno solo

Dal 6 all’8 agosto il 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: la gara estiva proporrà cinque eventi in uno solo

Non una competizione ma una serie di competizioni ed eventi. Tre giorni che infiammeranno certamente la fase centrale dell’estate ed avranno di sicuro da deliziare i palati più fini tra coloro che amano i rallies.

Tutto ruota intorno al 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, il 6-7-8 agosto, quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La competizione di Valtiberina Motorsport sarà poi prova valida per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, avrà validità per il tricolore Cross Country Rally “Side by Side” (sesta prova), terza gara per il Tour European Rally Series moderno e historic e sarà l’atto finale del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021.

Ad essi si affiancheranno il 1° Tuscany Green Rally, dedicata alle energie alternative, che si prefigge di far capire che lo sport dell’automobile può essere “verde” ed ecosostenibile, oltre al 1° WRC Legendary Stages Valtiberina”, il cui nome parla già da solo, partirà da Gubbio ed arriverà ad Asciano, e sarà rivelato nei dettagli ai primi di luglio, ma già quando in questi giorni è “uscito” il logo ha già fatto liberare l’immaginazione di molti.

E’ stato un lavoro lungo e faticoso, quello dell’organizzazione, a braccetto con le Amministrazioni locali, la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo e Siena, le quali hanno confermato il pieno sostegno all’evento, preso a maggior forza come volano per l’immagine e la promozione dei luoghi oltre che utile incentivo per il loro indotto turistico dopo un lungo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria.

Per adesso non viene rivelato il percorso, che conterà 9 Prove Speciali ovviamente su strada bianca, per un totale di 84 Km cronometrati sui circa 500 dell’intero tracciato che si snoderà tra l’aretino ed il senese, andando quindi nuovamente a rafforzare il “gemellaggio” tra due provincie toscane ad alta estrazione, ispirazione e passione rallistica, mèmori di grandi storie di sport.

PROGRAMMA UFFICIALE

ISCRIZIONI

Apertura: 07 luglio 2021

Chiusura: 28 luglio 2021 Apertura: 07 luglio 2021Chiusura: 28 luglio 2021 DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – NUMERI DI GARA – MATERIALI (per tutti gli equipaggi)

Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Venerdi 6 agosto 2021

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (riservato WRC Legendary, All Stars, Tuscany Green) presso Asciano – Centro “Le Piramidi” , Via Martiri della Libertà 53 CENTRO ACCREDITI – DISTRIBUZIONE MATERIALI – PASS

presso Asciano – Centro “Le Piramidi” – Via Martiri della Libertà 53

Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Venerdi 6 agosto 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 Sabato 7 agosto 2021 dalle ore 7.00 alle ore 12.30 DIREZIONE GARA

Apertura Giovedì 5 agosto 2021 dalle ore 15.00 Chiusura Domenica 8 agosto 2021 alle ore 22.00

presso Hotel Continentale – Arezzo, Piazza Guido Monaco 7 SALA STAMPA

presso Parco Assistenza – Via Enrico Lansel, AREZZO

Venerdì 6 agosto 2021 dalle 16.00 alle 20.00

Sabato 7 agosto 2021 dalle 8.00 alle 22.00

Domenica 8 agosto 2021 dalle 7.00 alle 19.00 RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 6 agosto 2021 dalle 9.00 alle 17.00 APERTURA PARCO ASSISTENZA

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 15.00

Arezzo – La Carbonaia, Via Enrico Lansel APERTURA AREA SERVICE SHAKEDOWN

Venerdì 6 agosto 2021 dalle ore 17.00

Asciano – Stadio di Asciano, Via Achille Grandi VERIFICHE TECNICHE

Sabato 7 agosto 2021 dalle 7.00 alle 10.30

Asciano – Stadio di Asciano, via Achille Grandi SHAKEDOWN

Sabato 7 agosto 2021 dalle 7.30 alle 11.30 Asciano – Km 2.5 Partenza – Asciano : sabato 7 agosto dalle ore 14.00 Riordino Notturno "IN" – Arezzo: sabato 7 agosto dalle ore 21.00 Riordino Notturno "OUT" – Arezzo: domenica 8 agosto dalle ore 7.30 Arrivo Finale – Arezzo domenica 8 agosto dalle ore 17.15