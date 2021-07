Quanto guadagnano gli influencer: YouTube paga meglio di tutti

Un influencer guadagna tanto su YouTube, molto meno su Facebook: ecco da cosa dipende la monetizzazione rispetto al mezzo utilizzato

Quanto guadagna un influencer in Italia? Tanto su YouTube, molto meno su Facebook. DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, ha redatto il primo “listino” dedicato al mercato italiano dell’influencer marketing.

Quanto si guadagna in Italia

Il tariffario, stilato sulla base di tre fattori analitici (numero di follower, Engagement Rate e tasso di conversione), riflette la diversità della professione sulle varie piattaforme. Su un influencer di piccole dimensioni può portarsi a casa dai 50 ai 250 euro per post, la stessa cifra di un collega di Instagram o TikTok che però ha bisogno della metà dei follower per assicurarsela. Un Mega Influencer, invece, può sperare di guadagnare massimo 5mila euro a post, ben lontani dai 25mila di YouTube. La piattaforma video è attualmente la più redditizia per guadagno.