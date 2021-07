Nasce il corso per Avvocato del consumatore

Nasce il corso di formazione per diventare “Avvocato del consumatore” e preparare professionisti specializzati in materie consumeristiche

Grazie ad un accordo siglato tra l’associazione dei consumatori “Consumerismo No Profit” e la business school “Alma Laboris” parte un innovativo progetto per formare e preparare nuovi professionisti specializzati in materie consumeristiche.

Il protocollo siglato tra Consumerismo e Alma Laboris prevede l’organizzazione di percorsi di alta formazione denominati “Avvocato del consumatore”, rivolti a professionisti del settore legale che intendono specializzarsi nella tutela dei diritti di utenti e consumatori, comparto che negli ultimi anni ha assunto una particolare rilevanza sia a livello sociale che professionale

L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di percorsi di alta formazione denominati “CRI- Comunicazione e relazioni istituzionali” e una “Scuola di formazione civico/politica”, servizi rivolti a professionisti, enti e imprese, che potranno avvalersi dell’esperienza acquisita nel campo dagli esperti di Consumerismo No profit, organizzazione che mette insieme un team di professionisti specializzati nei settori che saranno al centro della formazione e dei master di specializzazione offerti da Alma Laboris Business School.

Per informazioni https://www.almalaboris.com/

https://associazione.consumerismo.it/