Holy 420 in radio con il brano No Filter

E’ in rotazione radiofonica “No filter”, il nuovo singolo di Holy 420, estratto dall’album d’esordio “Holy”. No filter è una traccia dove l’artista racconta con malinconia e sofferenza la distanza che separa due innamorati. Questa distanza però è solo fisica essendo che le menti si appartengono l’una a l’altra così da creare un legame che con il tempo risulta duraturo e fiducioso.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «No Filter è una canzone che ho scritto in un periodo in cui ero fidanzato e sentivo la mancanza di questa persona entrarmi nella testa e nelle ossa. Un amore appunto senza filtri, dove basta un semplice sguardo per capirsi e un sorriso per cambiare la giornata».

Andrea Leo, artista classe ‘99, cresce nelle periferie di Torino. Si avvicina al mondo Rap nel 2017 sviluppando i suoi primi progetti indipendenti, come Holy Hell. Nel 2020, inizia un nuovo percorso con RKT Production con il nome di Holy 420 affiancato dal suo producer Tommygothewaves. Tra le presenze più importanti il Reload Music Festival 2019 e il concerto di San Matteo con Boro Boro e

Shiva. Racconta la periferia con un occhio spesso conscious e disilluso, i sentimenti sono alla base delle sue tracce.

