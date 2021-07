Filippo Lombardelli duetta con Sbrollo in Weekend

Filippo Lombardelli nasce ad Ancona nel 2000. Nel 2008 per pura casualità inizia a studiare pianoforte, iniziando pochi anni dopo a scrivere delle composizioni. Ha frequentato il Liceo Musicale ad Ancona dove iniziò a studiare anche la tromba scoprendo il mondo dell’orchestra. Dopo le scuole superiori intraprende gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove attualmente frequenta il corso di “Pianoforte e Tastiere Pop/Rock”. Inizia a scrivere brani nel 2017 e dopo varie esperienze come, il “Cantagiro” dove l’artista è stato inserito nella compilation 2019 ed il concerto del ricordo delle vittime di Corinaldo eseguito l’8 dicembre 2019 aprendo il concerto di vari artisti come: Tredici Pietro, Ernia ed Rkomi, prosegue la strada verso la produzione di brani pop-indie. Nel 2019 Filippo decide di affidarsi alla Wild Street Records per quanto riguarda la registrazione, il mix ed il master dei suoi brani. Decide così di pubblicare “Sognavamo Paris” in featuring e prodotta da Sbrollo e co-prodotta da Alex Gregorini Filippo riprende il suo percorso creando il brano Sguardi distribuita dall’etichetta CVLTO RECORDS, prodotta da lui e da Sbrollo. Dopo i traguardi raggiunti con l’uscita di “Sguardi” e di “Sognavamo Paris”, Filippo torna con un’altro singolo estivo in collaborazione con Sbrollo intitolato “Weekend” dove possiamo ascoltare l’artista in un mood diverso dal solito e con dei ritmi più estivi. La frase principale del brano è “I’m feeling like a pop-star”; è così che l’artista inizia a spiegare il brano -”Dentro di noi abbiamo tutti un lato da pop-star, anche la persona più inaspettata ne possiede uno, compreso me… Non sono abituato a creare questo tipo di canzoni e devo dire che è stata una sfida personale molto importante e divertente. Auguro a tutte le persone di trovare, con questa canzone, il loro lato pop-star.” LISTEN NOW WEEKEND